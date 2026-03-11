Guerra in Iran, quante sono le navi bloccate nello Stretto di Hormuz?

Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sullo Stretto di Hormuz, da dove fino a poco tempo fa passava circa il 20% della produzione globale di petrolio (oltre che di gas naturale liquefatto). La guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e la risposta di Teheran hanno destabilizzato gli equilibri della regione mediorientale, portando anche alla chiusura dello stesso Stretto e innescando la spirale di rialzi del prezzo del greggio. Moltissime navi si trovano adesso bloccate in quella zona.

Il giallo della petroliera scortata dagli Usa

La tensione che aleggia intorno allo Stretto è ben rappresentata da un nuovo caso diplomatico che si è aperto ieri. Il ministro dell'Energia statunitense Chris Wright aveva annunciato il successo di un'operazione della Marina Usa, spiegando che era riuscita a scortare una petroliera attraverso il corridoio d'acqua. I mercati avevano subito reagito, con il prezzo del petrolio che era sceso intorno agli 80 dollari al barile. A quel punto Wright ha eliminato il post con l'annuncio che aveva caricato sul suo profilo X. La Casa Bianca è corsa a smentire la veridicità di quanto detto dal suo ministro, così come ha fatto anche l'Iran, che ha precisato: "Qualsiasi passaggio della flotta statunitense e dei suoi alleati sarà bloccato da missili iraniani e droni kamikaze".