Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Stretto di Hormuz: Italia, Germania e UK lavorano a opzioni per proteggere navi

Mondo
©Getty

Nel pieno dell’escalation militare e delle minacce iraniane alle rotte energetiche del Golfo, Italia, Regno Unito e Germania provano a intensificare il coordinamento politico. In un colloquio telefonico, Giorgia Meloni, Keir Starmer e Friedrich Merz hanno discusso della sicurezza nello Stretto di Hormuz e della necessità di garantire la libertà di navigazione in uno dei passaggi marittimi più strategici per il commercio globale

ascolta articolo

I rischi per le rotte energetiche internazionali sono stati al centro di una telefonata avvenuta tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Secondo quanto riferito da un portavoce di Downing Street, i tre leader hanno affrontato l’evoluzione della situazione in Medio Oriente e in particolare le possibili conseguenze per il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz. Nel corso della conversazione hanno concordato sulla necessità di rafforzare il coordinamento tra i rispettivi governi per garantire la libertà di navigazione in quest’area strategica.

Il ruolo strategico dello Stretto di Hormuz

Il confronto tra i tre leader europei avviene mentre il conflitto in Medio Oriente entra nell’undicesimo giorno di combattimenti e continua a crescere la tensione nella regione del Golfo (LIVEBLOG). L’Iran ha minacciato di bloccare le esportazioni di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz se Stati Uniti e Israele non interromperanno i bombardamenti sul territorio iraniano. Si tratta di uno dei passaggi marittimi più sensibili del sistema energetico globale, attraverso il quale transita una quota significativa del petrolio mondiale destinato ai mercati internazionali.

 

Approfondimento

Hormuz, il crocevia del mercato energetico

I primi effetti sul mercato del petrolio

Secondo quanto riportato da Bloomberg, diversi paesi produttori del Golfo hanno iniziato a ridurre la produzione giornaliera di petrolio. L’Arabia Saudita avrebbe tagliato la produzione tra i 2 e i 2,5 milioni di barili al giorno, mentre gli Emirati Arabi Uniti avrebbero ridotto l’estrazione di circa 500mila-800mila barili. Anche il Kuwait avrebbe diminuito la produzione di circa 500mila barili giornalieri e l’Iraq di quasi 2,9 milioni di barili al giorno, secondo fonti citate dall’agenzia.

Le tensioni hanno già avuto ripercussioni sui mercati finanziari internazionali. Dopo la forte impennata del prezzo del petrolio registrata nella giornata di ieri, le Borse europee hanno aperto in rialzo grazie alle dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump sulla possibilità di una fine del conflitto. Le stesse parole hanno contribuito a un temporaneo calo delle quotazioni del greggio dopo la fiammata della vigilia.

Vedi anche

Iran a Usa: "Attenti a non essere eliminati voi". Trump apre a dialogo

Le misure del Regno Unito e il coordinamento con gli alleati

Durante la telefonata, Starmer ha aggiornato i partner europei sulle misure difensive adottate dal Regno Unito nella regione negli ultimi giorni a sostegno dei partner del Golfo. Secondo Downing Street, Londra sta lavorando con gli alleati su una serie di opzioni per sostenere il trasporto marittimo commerciale nello Stretto di Hormuz mentre il quadro delle minacce continua a evolversi. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle misure allo studio. I tre leader hanno inoltre sottolineato la necessità di una cooperazione costante di fronte alla situazione in rapido cambiamento e hanno concordato di rimanere in stretto contatto nei prossimi giorni.

Potrebbe interessarti

Guerra Iran, perché gli Usa non attaccano l’Isola Kharg

Il tema delle assicurazioni per le navi commerciali

Parallelamente alle valutazioni politiche e militari, il governo britannico ha avviato consultazioni anche con il settore assicurativo per garantire la continuità delle attività commerciali nella regione. Nei giorni scorsi il cancelliere dello Scacchiere e il segretario al Tesoro britannico hanno avuto colloqui con i Lloyd's di Londra, uno dei principali mercati assicurativi marittimi al mondo, per assicurarsi che sia disponibile una copertura adeguata per gli operatori. 

 

 

Leggi anche

Stretto Hormuz, l’armatore Prokopiou è riuscito a far passare 5 navi

Mondo: Ultime notizie

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni...

Ibiza, trovato morto Thomas Grumer: era scomparso da 9 mesi

Mondo

Il manager 42enne di Bolzano, di cui non si avevano tracce dal giugno 2025, è stato trovato morto...

Vertice sul nucleare civile a Parigi, Macron: "È un'energia sicura"

Mondo

Alla Seine Musicale presenti una decina di capi di Stato e di governo, oltre a Ursula von der...

Croazia, torna la leva obbligatoria: 800 reclute avviano addestramento

Mondo

La leva dura due mesi e riguarda i giovani maschi che quest’anno compiono 19 anni. Le prime 800...

Putin a Trump: "Avanzata in Donbass convinca Kiev a trattare". LIVE

live Mondo

Telefonata di un'ora tra il presidente americano e Putin su Iran e Ucraina. Attacco aereo...

Mondo: I più letti