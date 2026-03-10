Ha 79 anni ed è nato ad Atene, Prokopiou è famoso in Grecia per i suoi investimenti immobiliari e per l'ingente patrimonio economico. Ha fondato nel 1991 la compagnia di trasporto marittimo Dynacom Tankers e con cinque delle sue navi è riuscito, spegnendo il transponder che segnala la posizione, a far passare senza danni il carico di petrolio saudita dallo stretto bloccato e controllato dai Pasdaran iraniani ascolta articolo

Lo Stretto di Hormuz è chiuso dal primo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Nonostante le minacce dei Pasdaran iraniani che hanno chiuso il transito marittimo nel tratto di mare da cui passa circa il 30% del petrolio mondiale, c’è un armatore greco che è riuscito nell’impresa di far passare da Hormuz cinque delle sue navi. Si chiama George Prokopiou e ha attirato l’attenzione facendo molto parlare di sé e della sua flotta per quella che è stata definita dal Wall Street Journal “una delle mosse più audaci” della sua carriera. L’armatore ellenico, con la sua compagnia di trasporto marittimo Dynacom Tankers, è stato uno dei pochi a decidere di bypassare il divieto delle Guardie Rivoluzionarie iraniane e affrontare il viaggio lungo lo Stretto.

Chi è Prokopiou Classe 1946, George Prokopiou è un armatore ellenico nato ad Atene e noto per la sua ricchezza. Nel 1991 ha fondato la Dynacom Tankers, compagnia di trasporto marittimo con sede in Grecia. Definito "il miliardario bucaniere" dal Financial Times, Prokopiou è noto sulla stampa greca come il "re del settore immobiliare" per via dei suoi ingenti investimenti nel campo. Il suo patrimonio secondo Forbes nel 2026 ha raggiunto i 4,7 miliardi di dollari. Ora, grazie alla sua pericolosa impresa, i prezzi delle tariffe di trasporto per le petroliere in partenza dal Golfo hanno raggiunto livelli record: secondo l'agenzia Argus, una singola petroliera Vlcc che compie il viaggio attraverso lo Stretto fino alla Cina costerebbe circa 500mila dollari al giorno, escluso il costo dell'assicurazione aggiuntiva contro i rischi di guerra.