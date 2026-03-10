Ha 79 anni ed è nato ad Atene, Prokopiou è famoso in Grecia per i suoi investimenti immobiliari e per l'ingente patrimonio economico. Ha fondato nel 1991 la compagnia di trasporto marittimo Dynacom Tankers e con cinque delle sue navi è riuscito, spegnendo il transponder che segnala la posizione, a far passare senza danni il carico di petrolio saudita dallo stretto bloccato e controllato dai Pasdaran iraniani
Lo Stretto di Hormuz è chiuso dal primo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Nonostante le minacce dei Pasdaran iraniani che hanno chiuso il transito marittimo nel tratto di mare da cui passa circa il 30% del petrolio mondiale, c’è un armatore greco che è riuscito nell’impresa di far passare da Hormuz cinque delle sue navi. Si chiama George Prokopiou e ha attirato l’attenzione facendo molto parlare di sé e della sua flotta per quella che è stata definita dal Wall Street Journal “una delle mosse più audaci” della sua carriera. L’armatore ellenico, con la sua compagnia di trasporto marittimo Dynacom Tankers, è stato uno dei pochi a decidere di bypassare il divieto delle Guardie Rivoluzionarie iraniane e affrontare il viaggio lungo lo Stretto.
Chi è Prokopiou
Classe 1946, George Prokopiou è un armatore ellenico nato ad Atene e noto per la sua ricchezza. Nel 1991 ha fondato la Dynacom Tankers, compagnia di trasporto marittimo con sede in Grecia. Definito "il miliardario bucaniere" dal Financial Times, Prokopiou è noto sulla stampa greca come il “re del settore immobiliare” per via dei suoi ingenti investimenti nel campo. Il suo patrimonio secondo Forbes nel 2026 ha raggiunto i 4,7 miliardi di dollari. Ora, grazie alla sua pericolosa impresa, i prezzi delle tariffe di trasporto per le petroliere in partenza dal Golfo hanno raggiunto livelli record: secondo l'agenzia Argus, una singola petroliera Vlcc che compie il viaggio attraverso lo Stretto fino alla Cina costerebbe circa 500mila dollari al giorno, escluso il costo dell'assicurazione aggiuntiva contro i rischi di guerra.
Come è riuscito a transitare da Hormuz
Secondo quanto riferito dal Financial Times, sono in tutto cinque le navi della compagnia di Prokopiou che sono riuscite a superare lo stretto. L’ultima sarebbe la Shenlong che, dopo aver imbarcato il carico di petrolio greggio saudita nel Golfo Persico, ha attraversato Hormuz ed è arrivata vicino alla costa dell’india. Per riuscire a passare indisturbato, Prokopiou ha fatto spegnere il transponder che segnala la posizione. L’armatore greco, che per l’impresa ha dovuto chiedere ai suoi equipaggi di affrontare un grande pericolo, ha promesso loro un aumento di salario e indennizzi in caso di morte o ferimento. Bravura e coraggio ma anche fortuna quindi per l’armatore greco che è riuscito a non perdere nessuna nave della sua flotta al contrario di altre compagnie che sono invece state attaccate dall’Iran mentre tentavano il viaggio. Ora sono oltre mille le navi ferme a Hormuz in attesa della riapertura del passaggio.
