 Guerra in Iran e aumento del prezzo dei carburanti, che cosa può fare il governo | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Guerra in Iran e aumento del prezzo dei carburanti, che cosa può fare il governo

Economia fotogallery
8 foto

L’esecutivo guidato dalla premier Meloni si è detto pronto a intervenire per contenere leggermente l’impatto dei rincari causati dalla guerra scoppiata nel Golfo: anche di questo si è parlato nella puntata del 9 marzo di Numeri, approfondimento di Sky TG24

Economia: Ultime gallery

Iran, tensioni e rincari: da cosa dipendono i prezzi di gas e luce

Economia

L’attacco sferrato da Usa e Israele nei confronti dell’Iran ha scatenato delle inevitabili...

7 foto
Guerra in Iran, prezzo dell'energia alle stelle

Dazi Usa, chi ha tratto vantaggio dalla sentenza della Corte Suprema?

Economia

La Corte Suprema americana ha dichiarato illegali alcune delle tariffe decise dal presidente...

8 foto

Dazi Trump, cosa succede dopo lo stop della Corte Suprema

Economia

Con sei giudici a favore e tre contrari, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato i dazi...

10 foto
corte suprema, trump e due grafiche di numeri

Energia, il piano del governo per abbassare il costo delle bollette

Economia

L'esecutivo di Giorgia Meloni vorrebbe intervenire abbassando il costo legato all'ETS. Si tratta...

8 foto

Spid a pagamento, come attivare e usare CIE gratuitamente: la guida

Economia

A 10 anni dal suo lancio, lo Spid è a pagamento a partire dal primo gennaio 2026. Sono molti...

10 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Golfo di Napoli, sisma di magnitudo 5.9 ad una profondità di 414 km

    Cronaca

    Il sisma è avvenuto alle 00:03. L’epicentro è stato localizzato al largo del Golfo di Napoli, a...

    Putin a Trump: "Avanzata russa in Donbass convinca Kiev a trattare"

    Mondo

    Il presidente della Russia avrebbe anche "avanzato proposte per porre fine al conflitto in Iran"....

    Colloquio Trump-Putin su Iran. Nato intercetta missile su Turchia

    Mondo

     Trump ha avuto una conversazione telefonica "costruttiva e aperta" con Putin sull'Iran....