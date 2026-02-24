 Dazi Trump, quali sono i Paesi avvantaggiati dalla sentenza della Corte Suprema Usa | Sky TG24
Dazi Usa, quali sono i Paesi avvantaggiati dalla sentenza della Corte Suprema?

La Corte Suprema americana ha dichiarato illegali alcune delle tariffe decise dal presidente Trump, con il tycoon che ha reagito con nuovi dazi al 15%. Gli effetti sull’economia mondiale e la possibilità di un rimborso miliardario da parte di Washington sono stati i temi al centro della puntata di “Numeri”, il programma di SkyTG24 andato in onda il 23 febbraio 2026

