Guerra Ucraina, Zelensky: "Abbiamo sventato la grande offensiva russa di primavera". LIVE
"Abbiamo impedito un'offensiva russa su vasta scala" ha dichiarato il presidente ucraino alla Cnn. Nella notte le forze russe hanno attaccato due distretti della regione di Dnipropetrovsk e una donna di 71 anni è rimasta ferita. Droni militari russi hanno colpito anche Zaporizhzhia, ferendo tre civili
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Le forze russe hanno attaccato due distretti della regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina e una donna di 71 anni è rimasta ferita. Droni militari russi hanno colpito anche Zaporizhzhia, in Ucraina, ferendo tre civili. Il capo dell'amministrazione militare di Zaporizhzhia ha riferito di "un ragazzo di 18 anni e due donne di 48 e 81 anni rimasti feriti. Tutti stanno ricevendo le cure mediche necessarie". Zelensky: "Abbiamo sventato la grande offensiva russa di primavera".
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Zelensky: "Abbiamo sventato la grande offensiva russa di primavera"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato in una intervista alla Cnn che le Forze di Difesa hanno sventato un'offensiva russa su larga scala, che la Russia intendeva proseguire in primavera. "La Russia ha preparato un'importante operazione offensiva che intendeva lanciare alla fine dello scorso anno e proseguire in primavera. In risposta, abbiamo condotto una nostra controffensiva per impedire un'offensiva russa su vasta scala. È stato un successo non solo per il territorio conquistato, ma anche per il nostro personale e perché abbiamo impedito un'offensiva russa su vasta scala". Secondo il presidente dell'Ucraina tutto ciò è stato reso possibile in gran parte dalla tecnologia dei droni ucraini. La Russia ha iniziato a perdere 30-35 mila soldati al mese a causa dei droni FPV e di altri tipi di droni. Zelensky ha inoltre affermato che il leader russo Vladimir Putin non ha mai voluto porre fine alla guerra contro l'Ucraina