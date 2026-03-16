Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina, Zelensky: "Abbiamo sventato la grande offensiva russa di primavera". LIVE

live Mondo
©Getty

"Abbiamo impedito un'offensiva russa su vasta scala" ha dichiarato il presidente ucraino alla Cnn. Nella notte le forze russe hanno attaccato due distretti della regione di Dnipropetrovsk e una donna di 71 anni è rimasta ferita. Droni militari russi hanno colpito anche Zaporizhzhia, ferendo tre civili

in evidenza

Le forze russe hanno attaccato due distretti della regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina e una donna di 71 anni è rimasta ferita. Droni militari russi hanno colpito anche Zaporizhzhia, in Ucraina, ferendo tre civili. Il capo dell'amministrazione militare di Zaporizhzhia ha riferito di "un ragazzo di 18 anni e due donne di 48 e 81 anni rimasti feriti. Tutti stanno ricevendo le cure mediche necessarie". Zelensky: "Abbiamo sventato la grande offensiva russa di primavera".

Per approfondire:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Zelensky: "Abbiamo sventato la grande offensiva russa di primavera"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato in una intervista alla Cnn che le Forze di Difesa hanno sventato un'offensiva russa su larga scala, che la Russia intendeva proseguire in primavera. "La Russia ha preparato un'importante operazione offensiva che intendeva lanciare alla fine dello scorso anno e proseguire in primavera. In risposta, abbiamo condotto una nostra controffensiva per impedire un'offensiva russa su vasta scala. È stato un successo non solo per il territorio conquistato, ma anche per il nostro personale e perché abbiamo impedito un'offensiva russa su vasta scala". Secondo il presidente dell'Ucraina tutto ciò è stato reso possibile in gran parte dalla tecnologia dei droni ucraini. La Russia ha iniziato a perdere 30-35 mila soldati al mese a causa dei droni FPV e di altri tipi di droni. Zelensky ha inoltre affermato che il leader russo Vladimir Putin non ha mai voluto porre fine alla guerra contro l'Ucraina

Mondo: Ultime notizie

Iran, come funziona il missile Sejjil: “danzante” e a lunga gittata

Mondo

Il potente missile balistico è tra i più temuti dell'arsenale iraniano ed è stato sganciato il 15...

Iran, Idf: raid di vasta scala su Teheran. Voli sospesi a Dubai. LIVE

live Mondo

L'esercito israeliano ha annunciato questa mattina di aver avviato una nuova ondata di...

Teheran: "Contattati da diversi Paesi per passaggio sicuro a Hormuz"

Mondo

Lo ha confermato il ministro degli Esteri iraniano Araghchi: "Non posso citare alcun Paese in...

Trump: "Sanzioni su petrolio russo ripristinate a crisi finita"

Mondo

La sospensione di alcune sanzioni sul petrolio russo, in un contesto di balzo dei prezzi del...

Cosa sappiamo sull’attacco con un drone alla base italiana in Kuwait

Mondo

La base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita mezzi e militari americani e italiani, è stata...

Mondo: I più letti