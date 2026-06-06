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Papa Leone XIV oggi in visita a Madrid, il programma del viaggio apostolico e cosa sapere

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Il Pontefice arriverà in Spagna alle 10.30, e si tratterrà nel Paese fino al 12 giugno. Oggi è in calendario una visita alla famiglia reale e un discorso di fronte al corpo diplomatico e alle autorità, mentre in serata il Papa presiederà una veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima

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Prende il via oggi il terzo viaggio di Papa Leone XIV del 2026: dopo le visite a Monaco nel mese di marzo e in diversi Paesi dell’Africa ad aprile, infatti, il Pontefice si reca in Spagna. Dopo la partenza, che come sottolineato dal programma del viaggio apostolico disponibile sul sito del Vaticano avviene oggi alle 8 dall’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino, Leone atterrerà alle 10.30 all’aeroporto internazionale “Adolfo Suárez” di Madrid: da qui prenderà il via l’accoglienza ufficiale del Pontefice, che si tratterà nel Paese fino al 12 giugno.

Il saluto ai reali e il primo discorso

Una volta atterrato il Pontefice si sposterà presso il Palazzo Reale di Madrid, dove si terrà la cerimonia di benvenuto alle 11.30. Alle 12 è poi in programma una visita di cortesia alla famiglia reale di Spagna, che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico sempre nel Palazzo Reale della capitale. È proprio davanti a loro , secondo quanto riportato dall’Osservatore Romano, che Leone XIV terrà il primo dei suoi discorsi in Spagna. Saranno in totale 22 nel corso del viaggio: "Saranno tutti pronunciati in spagnolo - ha spiegato nei giorni scorsi il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni - ad eccezione di uno in francese al centro di accoglienza Las Raices a Tenerife, poiché lì molti migranti sono di origine francofona".

La veglia di preghiera con i giovani

Leone XIV ha in programma incontri anche nel pomeriggio: infatti alle ore 18 il Pontefice visiterà gli operatori e gli assistiti dal progetto sociale "Cedia 24 Horas". Si tratta di una struttura impegnata nell’accoglienza e nel sostegno alle persone fragili . Infine, a partire dalle 20.30, il Papa presiederà una veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima. E se il sabato si chiuderà con la veglia, la domenica 7 giugno si aprirà alle 10 con la Messa, che Leone XIV celebrerà in Plaza de Cibeles a Madrid e che prevede anche la processione del Corpus Domini.

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