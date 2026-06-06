Il Pontefice arriverà in Spagna alle 10.30, e si tratterrà nel Paese fino al 12 giugno. Oggi è in calendario una visita alla famiglia reale e un discorso di fronte al corpo diplomatico e alle autorità, mentre in serata il Papa presiederà una veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima

Il saluto ai reali e il primo discorso

Una volta atterrato il Pontefice si sposterà presso il Palazzo Reale di Madrid, dove si terrà la cerimonia di benvenuto alle 11.30. Alle 12 è poi in programma una visita di cortesia alla famiglia reale di Spagna, che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico sempre nel Palazzo Reale della capitale. È proprio davanti a loro , secondo quanto riportato dall’Osservatore Romano, che Leone XIV terrà il primo dei suoi discorsi in Spagna. Saranno in totale 22 nel corso del viaggio: "Saranno tutti pronunciati in spagnolo - ha spiegato nei giorni scorsi il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni - ad eccezione di uno in francese al centro di accoglienza Las Raices a Tenerife, poiché lì molti migranti sono di origine francofona".

La veglia di preghiera con i giovani

Leone XIV ha in programma incontri anche nel pomeriggio: infatti alle ore 18 il Pontefice visiterà gli operatori e gli assistiti dal progetto sociale "Cedia 24 Horas". Si tratta di una struttura impegnata nell’accoglienza e nel sostegno alle persone fragili . Infine, a partire dalle 20.30, il Papa presiederà una veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima. E se il sabato si chiuderà con la veglia, la domenica 7 giugno si aprirà alle 10 con la Messa, che Leone XIV celebrerà in Plaza de Cibeles a Madrid e che prevede anche la processione del Corpus Domini.