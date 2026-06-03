Madrid, dessert speciale per la visita di Papa Leone XIV

L'associazione dei pasticceri di Madrid ha realizzato un dessert speciale per la visita di Papa Leone XIV. Battezzato "Cor Unum", il dolce è composto da una pasta di tè con doppio strato di sablé al burro, crema di limone, marmellata di fragole di Aranjuez e copertura di cioccolato bianco. Sarà distribuito gratuitamente alla Puerta del Sol sabato e domenica.