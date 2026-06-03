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Madrid, dessert speciale per la visita di Papa Leone XIV

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L'associazione dei pasticceri di Madrid ha realizzato un dessert speciale per la visita di Papa Leone XIV. Battezzato "Cor Unum", il dolce è composto da una pasta di tè con doppio strato di sablé al burro, crema di limone, marmellata di fragole di Aranjuez e copertura di cioccolato bianco. Sarà distribuito gratuitamente alla Puerta del Sol sabato e domenica.

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