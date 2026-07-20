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Spagna campione del mondo, festa a Madrid per la Roja

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La Nazionale spagnola è tornata a Madrid con la Coppa del Mondo, sedici anni dopo l'ultimo trionfo. Ad aprire la giornata di festa il capitano Rodri, che ha portato il trofeo scendendo dall'aereo dopo la vittoria per 1-0 sull'Argentina. Dopo gli incontri istituzionali con la famiglia reale al Palazzo della Zarzuela e con il premier Pedro Sánchez alla Moncloa, la squadra ha attraversato la città sul pullman scoperto, tra decine di migliaia di tifosi. La celebrazione si è conclusa a Plaza de Cibeles, storico epicentro dei festeggiamenti nazionali.

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