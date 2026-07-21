Cile, alluvioni: esercito evacua le aree colpite

Il Cile ha dichiarato lo stato di catastrofe nelle regioni di Coquimbo e Huasco dopo le violente piogge che hanno provocato alluvioni e frane. Il bilancio provvisorio è di almeno cinque vittime, migliaia di sfollati, oltre 99mila persone isolate e diversi dispersi. L'esercito è stato mobilitato per evacuare i residenti e raggiungere le comunità rimaste isolate, mentre il sistema perturbato ha colpito 10 delle 16 regioni del Paese.
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