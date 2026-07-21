Gaza, raid israeliano uccide un'intera famiglia

Un raid israeliano ha colpito un'abitazione nel quartiere Sabra di Gaza City, uccidendo, secondo i soccorritori, un uomo, la moglie e i loro quattro figli. L'esercito israeliano ha confermato l'attacco, spiegando che l'obiettivo era un militante di Hamas e che sono in corso verifiche sull'esito dell'operazione. Nonostante la tregua entrata in vigore a ottobre, i raid israeliani nella Striscia proseguono quasi ogni giorno.
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