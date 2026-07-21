India, alluvioni e frane: decine di morti

Piogge torrenziali e frane hanno provocato almeno 25 morti nel nord e nel nord-est dell'India. Nel Kashmir amministrato da Nuova Delhi, le inondazioni lampo hanno devastato i distretti di Poonch e Rajouri, distruggendo mezzi, negozi e cantieri e ricoprendo le strade di fango e detriti. Le autorità hanno previsto nuove precipitazioni nei prossimi giorni, mentre le comunità colpite sono al lavoro per rimuovere i detriti e ricostruire le attività danneggiate.
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