Bolivia, gli incendi devastano le foreste di Tarija

Le immagini riprese da un drone mostrano la devastazione causata dagli incendi nel dipartimento boliviano di Tarija, dove vaste aree di foresta sono state ridotte in cenere. Le autorità hanno mobilitato uomini e mezzi per contenere i roghi, favoriti dai forti venti, dalla siccità e dall'inizio della stagione secca. In alcune aree difficili da raggiungere potrebbe essere necessario l'intervento di elicotteri, mentre gli incendi interessano anche i dipartimenti di Santa Cruz e Cochabamba.
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