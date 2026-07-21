Ucraina, droni russi su Sumy: in fiamme un negozio

Un attacco con droni russi ha colpito un punto vendita della catena Epicentr a Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, provocando un vasto incendio. Secondo le autorità locali, le operazioni di spegnimento e soccorso sono state ostacolate da nuovi sorvoli di droni russi sull'area, che hanno rappresentato un rischio per i soccorritori.