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Ucraina, droni russi su Sumy: in fiamme un negozio

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Un attacco con droni russi ha colpito un punto vendita della catena Epicentr a Sumy, nel nord-est dell'Ucraina, provocando un vasto incendio. Secondo le autorità locali, le operazioni di spegnimento e soccorso sono state ostacolate da nuovi sorvoli di droni russi sull'area, che hanno rappresentato un rischio per i soccorritori.

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