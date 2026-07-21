Spagna, incendio a Teruel: evacuazioni e allerta massima

Proseguono le operazioni per contenere il vasto incendio divampato nei pressi di Ejulve, nella provincia di Teruel, dove le fiamme hanno già devastato circa 1.000 ettari. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco dell'Unità militare di emergenza (UME), mentre il caldo estremo e la siccità continuano ad alimentare il rischio di nuovi roghi.
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