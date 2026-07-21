Austria, casa natale di Hitler diventa stazione di polizia

La casa natale di Adolf Hitler a Braunau am Inn, in Austria, è stata trasformata in una stazione di polizia per impedire i pellegrinaggi di gruppi neonazisti. La struttura, che in passato ha ospitato l'associazione benefica Lebenshilfe, è stata sottoposta a diversi lavori di ristrutturazione. Davanti alla struttura è stato collocato un monumento di pietra con un'incisione dedicata alla pace e alla democrazia. Alcuni residenti e turisti sperano che la nuova destinazione d'uso fermi i raduni dell'estrema destra nella città.