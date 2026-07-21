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Atene, uomo aggredisce due turisti vicino all'Acropoli

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Un uomo di 60 anni è stato arrestato ad Atene per aver aggredito con un coltello due turisti greco-americani nei pressi dell'Acropoli. Le vittime, di 73 e 78 anni, hanno subito ricevuto soccorso medico. L'aggressore, già noto alle forze dell'ordine e in passato ricoverato per problemi di salute mentale, in passato era già stato arrestato per possesso di armi da taglio.

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