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Guerra in Ucraina, attacchi russi con droni: almeno tre morti. Colpita anche Kiev. FOTO

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Colpita anche piazza Maidan Nezalezhnosti (Piazza Indipendenza), nel centro di Kiev. Almeno tre vittime: una nella regione di Zaporizhzhia e altre due nella regione di Dnipropetrovsk. Funzionari hanno riferito che anche Kharkiv, la seconda città più grande del Paese, è stata bombardata

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