Guerra in Ucraina, attacchi russi con droni: almeno tre morti. Colpita anche Kiev. FOTO
Colpita anche piazza Maidan Nezalezhnosti (Piazza Indipendenza), nel centro di Kiev. Almeno tre vittime: una nella regione di Zaporizhzhia e altre due nella regione di Dnipropetrovsk. Funzionari hanno riferito che anche Kharkiv, la seconda città più grande del Paese, è stata bombardata
- Frammenti di un drone intercettato dalle difese aeree di Kiev sono caduti nei pressi del Monumento all'Indipendenza in piazza Maidan, nel cuore della capitale ucraina. Un video che si riferisce all'accaduto è stato postato sul proprio canale Telegram dalla parlamentare ucraina Maria Mezentseva. I rottami recuperati indicano che si tratta di un nuovo modello di drone, il Lancet, dotato di intelligenza artificiale.
- "Detriti di droni sono caduti proprio nel centro della capitale. Non ci sono incendi né vittime. L'attacco nemico a Kiev continua", ha scritto il sindaco Vitaliy Klitschko sui social media, mentre esplosioni riecheggiavano sulla città. I reporter dell'Afp hanno riferito di bagliori e nuvole di fumo, mentre i residenti della capitale cercavano riparo durante l'ora di punta. Nel frattempo, l'aeronautica ucraina aveva avvertito di un "obiettivo ad alta velocità'" puntato su Kiev, proveniente dal nord del Paese.
- L'aeronautica ucraina ha descritto il bombardamento avvenuto nell'ora di punta come un attacco "insolito" di "vari tipi di droni d'attacco", aggiungendo che le sue unità di difesa aerea hanno abbattuto 194 droni russi su 211 lanciati durante la notte e nella giornata di lunedì.
- L'attacco ha colpito la piazza dove più di dieci anni fa le manifestazioni pro-democrazia portarono alla caduta del governo filo-Cremlino, preludio dopo pochi anni dell'invasione russa.
- Nell'attacco è stato utilizzato un nuovo drone, il Lancet. Lo riporta Rbc citando Defense Express. È altamente probabile che questo drone kamikaze abbia utilizzato un sistema di intelligenza artificiale. Tipica di questo tipo di modello, sarebbe la caratteristica coda a forma di X con elica di spinta
- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato in un'intervista alla Cnn che le Forze di Difesa hanno sventato un'offensiva russa su larga scala, che la Russia intendeva proseguire in primavera. "La Russia ha preparato un'importante operazione offensiva che intendeva lanciare alla fine dello scorso anno e proseguire in primavera. In risposta, abbiamo condotto una nostra controffensiva. È stato un successo".
- Le autorità locali hanno annunciato che, negli attacchi delle ultime ore sull'Ucraina, almeno tre persone sono rimaste uccise: una nella regione di Zaporizhzhia e altre due nella regione di Dnipropetrovsk.
- Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, ha dichiarato che l’attacco con drone in una zona residenziale ha provocato un incendio nelle prime ore di lunedì.
- Funzionari hanno riferito che anche Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, è stata bombardata, aggiungendo che almeno tre persone sono rimaste ferite e le infrastrutture di trasporto sono state danneggiate.
- I residenti di Kharkiv camminano lungo una pista ciclabile vicino al luogo in cui un filobus si è fermato d’emergenza, dopo che la rete elettrica è stata danneggiata da un attacco, causando l’arresto dei trasporti elettrici.