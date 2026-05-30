Brindisi, presunti abusi su alunne minorenni: arrestato un insegnante

L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari dopo che il gip del tribunale di Brindisi su richiesta della Procura ha emesso un'ordinanza in merito. Le indagini, condotte dai carabinieri, sono iniziate a seguito di alcune segnalazioni da parte della dirigente scolastica a cui si erano rivolti i genitori delle alunne

Le indagini

Le indagini, condotte dai carabinieri, sono iniziate a seguito di alcune segnalazioni da parte della dirigente scolastica a cui si erano rivolti i genitori delle alunne, avendo appreso dalle figlie dei presunti abusi. In passato l'uomo, a causa di comportamenti simili alle accuse alla base dell'ultima ordinanza del gip, aveva già subito sanzioni disciplinari. Le bambine avevano raccontato quanto accadeva in classe anche ad altre insegnanti, poi ascoltate dagli stessi carabinieri. Nel corso delle indagini sono stati acquisiti anche filmati e audio su quanto avveniva all'interno della classe.