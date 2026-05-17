Padova, insegnante religione arrestato: avrebbe abusato di 7 minorenni

A far scattare le indagini è stata la segnalazione di una delle vittime, che nei mesi scorsi aveva confidato a un altro insegnante dello stesso istituto quanto accaduto. Stando a quanto emerso dagli accertamenti, l'uomo sarebbe riuscito a conquistare la fiducia di ragazzini e genitori nel tempo, costringendoli o inducendoli a subire atti sessuali

È finito agli arresti domiciliari un 36enne, professore di religione, accusato di aver abusato di sette ragazzi, tutti minorenni, tra il 2017 e lo scorso marzo. Ne dà notizia il Gazzettino che racconta che l’uomo, della provincia di Treviso, è stato anche animatore in alcune parrocchie nel Padovano e collaboratore di una realtà sportiva. A far scattare le indagini è stata la segnalazione di una delle vittime, che nei mesi scorsi aveva confidato a un altro insegnante dello stesso istituto quanto accaduto con il professore di religione. Dal cellulare del ragazzo sono emerse le chat con altri amici che avevano vissuto la stessa esperienza e che si confidavano tra loro.