Auto sulla folla a Modena, chi è l’investitore Salim El Koudri

Nato nel 1995 in provincia di Bergamo, ma residente a Ravarino, non ha precedenti giudiziari. Era però già stato in cura nei centri di salute mentale: anche dalla perquisizione degli inquirenti a casa sua sarebbero emersi "forti segni di instabilità". Ecco cosa sappiamo su di lui ascolta articolo

È Salim El Koudri l’uomo fermato per aver investito e ferito sette persone lanciandosi nel centro di Modena con la propria auto, una Citroen C3 (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Nato nel 1995 in provincia di Bergamo, con origini marocchine, è residente a Ravarino. Laureato in Economia aziendale, ma al momento disoccupato, dal 2022 era già stato "attenzionato dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi", dopo che era stato evidenziato uno stato di alterazione psichica, ha spiegato la prefetta di Modena, Fabrizia Triolo. Non era noto alle forze dell'ordine: il suo casellario giudiziario non ha segnalazioni passate. Adesso è indagato per strage e lesioni aggravate dall’uso di arma.

"Segni di forte instabilità mentale" El Koudri si era rivolto a centri di salute mentale tra il 2022 e il 2024, ma non era mai sottoposto a Tso. Dalla perquisizione domiciliare sarebbero emersi segnali di una forte instabilità mentale. Gli inquirenti, con il supporto dei servizi territoriali dell'Azienda Usl di Modena, stanno adesso cercando di ricostruirne la storia clinica. Nessun segnale di radicalizzazione religiosa Dalle prime analisi svolte sui device sequestrati a El Koudri, non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti, ipotesi che era stata inizialmente vagliata. La tesi prevalente, al momento, resta dunque quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali di cui l'uomo soffre. I post sui social cancellati da Meta Si apprende intanto che vari post social di El Koudri sono stati cancellati da Meta. Alcuni avevano contenuti sessuali, altri erano comunque inappropriati rispetto alla policy dell'azienda. Leggi anche Auto su folla a Modena, Mattarella e Meloni in visita. Le reazioni