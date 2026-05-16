Le parole dell'uomo che è intervenuto per disarmare il conducente dell'auto che è piombata sulla folla ferendo diverse persone. Tutti gli aggiornamenti sul nostro liveblog

Si chiama Luca Signorelli l'uomo che per primo ha cercato di bloccare il 30enne che ha investito un gruppo di passanti in centro a Modena (LIVEBLOG - FOTO). L'uomo, ai microfoni di Sky TG24 con la testa ancora sanguinante, ha spiegato di aver inseguito l'uomo uscito dall'auto, ricevendo due fendenti: "un primo fendente sono riuscito a evitarlo, l'altro l'ho preso. Poi gli ho bloccato il polso. E poi l'ho neutralizzato" con l'aiuto di altre "4/5 persone arrivate nel frattempo".