Modena, auto falcia una decina di pedoni in centro. DIRETTA

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Modena, auto falcia una decina di pedoni in centro: ci sono feriti. DIRETTA

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Una macchina, arrivata a velocità sostenuta, ha falciato una decina di persone a piedi. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. È successo su via Emilia centro, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi. L'uomo al volante, che secondo alcune ricostruzioni avrebbe anche cercato di accoltellare un passante, sarebbe stato bloccato: sarebbe un cittadino italiano di origine straniera di circa trent'anni. Sul posto diverse forze dell'ordine e di soccorso

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Un'auto ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Ci sono almeno sette feriti, alcuni in modo grave. È successo su via Emilia centro, con la vettura - proveniente da Largo Garibaldi - arrivata a velocità sostenuta. L'uomo al volante, che secondo alcune ricostruzioni avrebbe anche cercato di accoltellare un passante, sarebbe stato bloccato: sarebbe un cittadino italiano di origine straniera di circa trent'anni. Risulterebbe incensurato. Sul posto diverse forze dell'ordine e di soccorso.

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Modena, le immagini dei soccorsi. FOTO

Modena, auto investe una decina di pedoni: le immagini dei soccorsi

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Il bilancio del sindaco: 7 i feriti, due in gravi condizioni

Al momento non ci sono vittime, "ma sette feriti di cui due gravi trasportati al Maggiore di Bologna". È questo il bilancio riferito dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti, presente sul posto. Secondo le prime testimonianze, ha spiegato il primo cittadino, l'auto "ha puntato il marciapiede, colpendo anche una bici e poi si è schiantata colpendo in pieno una donna che è la più grave, con le gambe schiacciate". "Lo hanno visto con un'arma in mano ma non è riuscito ad accoltellare nessuno. Pare che abbia tentato di colpire qualcuno", ha aggiunto riferendosi alla persona alla guida, che poi è stata fermata.

Le prime immagini

Modena, auto piomba sui pedoni in centro. Le prime immagini: VIDEO

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Sindaco di Modena: “Un atto drammatico”

"Bisogna capire la natura ma è un atto drammatico, sono profondamente colpito", ha detto il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. “Qualunque sia la natura è un fatto gravissimo. Se fosse un attentato sarebbe ancora più grave", ha aggiunto arrivando sul posto appena accaduto l'investimento. L'autore, "pare un nordafricano, è in questura e lo stanno interrogando", ha detto ancora il sindaco.

Sarebbe stato fermato un trentenne

Secondo l’Ansa, l’uomo che era al volante dell’auto è stato bloccato e sarebbe in stato di fermo. Secondo quanto si apprende, sarebbe un cittadino italiano di origine straniera di circa trent'anni, nato e vissuto in provincia di Modena. Risulterebbe incensurato.

Almeno due feriti gravi

Da quanto emerge, ci sarebbero almeno due feriti molto gravi.

L’uomo sarebbe stato bloccato

Secondo alcune fonti, l'uomo che ha investito alcune persone sarebbe stato poi bloccato dalle forze dell'ordine.

Dopo aver investito pedoni, uomo avrebbe accoltellato passante

Dopo aver investito con l'auto una decina di pedoni in strada, l’uomo alla guida della macchina sarebbe sceso e avrebbe accoltellato un passante che stava tentando di fermarlo. È questa una prima ricostruzione di quanto accaduto in centro a Modena.

L’auto

La vettura che ha travolto le persone, a quanto si apprende, è una Citroen C3. Sul posto carabinieri, guardia di finanza e polizia, per gestire la situazione.

Le prime immagini da Modena

Modena

©Ansa

Zona transennata, diverse ambulanze

La zona del centro di Modena dove l’auto ha investito diversi pedoni è solitamente molto affollata di sabato pomeriggio. L’area è stata transennata con nastro bianco e rosso. Ci sono diverse ambulanze e i soccorsi vengono prestati ai feriti in strada.

Auto sui pedoni a Modena

Un'auto, arrivata a velocità sostenuta, ha falciato una decina di persone che si trovavano a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. È successo su via Emilia centro, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi. Sul posto sono arrivate diverse forze dell'ordine e di soccorso.

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