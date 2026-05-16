Modena, auto falcia una decina di pedoni in centro. DIRETTA

Al momento non ci sono vittime, "ma sette feriti di cui due gravi trasportati al Maggiore di Bologna". È questo il bilancio riferito dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti, presente sul posto. Secondo le prime testimonianze, ha spiegato il primo cittadino, l'auto "ha puntato il marciapiede, colpendo anche una bici e poi si è schiantata colpendo in pieno una donna che è la più grave, con le gambe schiacciate". "Lo hanno visto con un'arma in mano ma non è riuscito ad accoltellare nessuno. Pare che abbia tentato di colpire qualcuno", ha aggiunto riferendosi alla persona alla guida, che poi è stata fermata.