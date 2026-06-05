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Torino, uccise il padre violento: assolta per legittima difesa

Cronaca

Makka Sulaev è stata assolta in appello per l'uccisione del padre avvenuta a Nizza Monferrato nel marzo 2024. La Corte d'Assise d'Appello ha ribaltato la condanna di primo grado a nove anni e quattro mesi. Disposto anche il ritorno in libertà della giovane

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È stata assolta per legittima difesa Makka Sulaev, la ventenne imputata a Torino per l'uccisione del padre con due coltellate a Nizza Monferrato il 1° marzo 2024, al termine dell'ennesima lite familiare. La decisione è stata presa dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha ribaltato la condanna di primo grado a nove anni e quattro mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà: fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.

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