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Modena, auto investe una decina di pedoni: le immagini dei soccorsi. FOTO

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©Ansa

Un'auto a velocità sostenuta ha investito una decina di persone a piedi in centro città. In seguito, secondo le prime ricostruzioni, il conducente sarebbe sceso dall'auto e avrebbe tentato di accoltellare un passante. Sette persone sono rimaste ferite, due in modo grave. Il sindaco Mezzetti: "Un fatto gravissimo"

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Britain's Catherine, Princess of Wales waves as she arrives at Reggio Emilia town hall during a two-day visit in Italy, on May 13, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / POOL / AFP)

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