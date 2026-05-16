Modena, auto investe una decina di pedoni: le immagini dei soccorsi. FOTO
Un'auto a velocità sostenuta ha investito una decina di persone a piedi in centro città. In seguito, secondo le prime ricostruzioni, il conducente sarebbe sceso dall'auto e avrebbe tentato di accoltellare un passante. Sette persone sono rimaste ferite, due in modo grave. Il sindaco Mezzetti: "Un fatto gravissimo"
- Grave incidente a Modena, dove un'auto a velocità sostenuta ha investito una decina di persone a piedi, in centro città. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente sarebbe poi sceso dall'auto e avrebbe tentato di accoltellare un passante. Sette persone sono rimaste ferite, due in modo grave. Come ha riferito il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, l'auto avrebbe colpito anche una bici e si sarebbe schiantata colpendo in pieno una donna "con le gambe schiacciate".
- L'incidente è avvenuto in via Emilia centro, una zona molto affollata di sabato pomeriggio. Secondo alcune fonti sul posto, l'uomo alla guida della vettura, una Citroen C3, sarebbe stato poi bloccato dalle forze dell'ordine. "Abbiamo visto l'auto arrivare, puntava il marciapiede e ha fatto un'accelerazione improvvisa. Andava almeno a 100 all'ora, abbiamo visto le persone volare", hanno riferito alcuni testimoni.
- L'uomo al volante dell'auto è stato fermato dagli agenti. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un cittadino italiano di origine straniera di circa 30 anni, nato e vissuto in provincia di Modena. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia. Nel frattempo, la zona del centro modenese è stata transennata.
- Secondo le prime ricostruzioni, il responsabile dell'incidente e dell'accoltellamento nel centro modenese risulterebbe incensurato. Al momento, l'uomo si troverebbe "in questura", dove sarebbe sottoposto a interrogatorio, come ha dichiarato il primo cittadino.
- "Bisogna capire la natura ma è un atto drammatico, sono profondamente colpito", ha detto il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. "Qualunque sia la natura è un fatto gravissimo. Se fosse un attentato sarebbe ancora più grave", ha aggiunto il primo cittadino.