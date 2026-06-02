Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 giugno: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
17 foto

Le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica italiana dominano le prime pagine dei giornali di oggi, 2 giugno. Mattarella: “Legge prevalga su armi”. Spazio alla situazione in Medio Oriente, con Trump che chiama Netanyahu per la tregua in Libano. Poi la cronaca: 4 braccianti bruciati dentro un’auto in provincia di Cosenza. Per lo sport, l’impresa di Cobolli, Berrettini e Arnaldi che avanzano al Roland Garros

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1° giugno: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'avanzata di Israele in Libano...

16 foto

La Repubblica italiana compie 80 anni: origini e storia del 2 giugno

Cronaca

Il 2 giugno si celebra il giorno dello storico referendum del 1946: gli italiani, uomini e donne,...

37 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

In apertura dei giornali tanta politica estera con lo stallo sullo Stretto di Hormuz e il nuovo...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Il drone russo in Romania e gli sviluppi della guerra in Ucraina campeggiano in apertura delle...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Due i temi che campeggiano su quasi tutte le aperture dei giornali in edicola stamattina. Da un...

13 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Terremoto in Calabria: 6.2 di magnitudo. Nessun danno segnalato

    Cronaca

    L'INGV ha localizzato il sisma nella zona della Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) a 250 km...

    Recuperato senza vita base jumper disperso da novembre nel Bellunese

    Cronaca

    Il corpo di Lasse Pekka Ruuskanen, scomparso il 16 novembre scorso, è stato rinvenuto a Taibon...

    Cosenza, trovati 4 corpi carbonizzati in auto: si indaga per omicidio

    Cronaca

    I cadaveri erano in un veicolo fermo a un distributore di carburante lungo la statale 106 ad...