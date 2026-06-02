Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 giugno: la rassegna stampa

Le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica italiana dominano le prime pagine dei giornali di oggi, 2 giugno. Mattarella: “Legge prevalga su armi”. Spazio alla situazione in Medio Oriente, con Trump che chiama Netanyahu per la tregua in Libano. Poi la cronaca: 4 braccianti bruciati dentro un’auto in provincia di Cosenza. Per lo sport, l’impresa di Cobolli, Berrettini e Arnaldi che avanzano al Roland Garros
- “Trump chiama Netanyahu: tregua in Libano”, è il titolo d’apertura sulla situazione in Medio Oriente. Foto grande dedicata agli 80 anni della nostra Repubblica: “La parata, lo show in piazza. Il Colle e la festa di popolo”. In basso: “Quattro braccianti uccisi. I corpi bruciati dentro un’auto”.
- Apertura sul Medio Oriente: “Trump ferma Netanyahu”. Ancora: “Telefonata al premier israeliano dopo l’annuncio di Teheran di voler interrompere i negoziati. Il presidente Usa: bloccate i raid in Libano”. Nella foto grande c’è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “No a prepotenza delle armi”. In basso: “Calabria, 4 braccianti pakistani bruciati vivi dentro un minivan”.