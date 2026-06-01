Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1° giugno: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'avanzata di Israele in Libano con la conquista del castello di Beaufort, mentre Trump invia all'Iran una nuova bozza di accordo "più duro". Spazio anche agli scontri nella notte a Parigi dopo la vittoria del Psg. E il caso degli operai schiavi in un cantiere statunitense, con l'arresto di un manager in fuga. Ancora cronaca, con le minacce al cronista che difese don Patriciello
- In apertura la situazione in Libano e l'avanzata di Israele nel Paese. Nel frattempo, Trump fa una "nuova proposta all'Iran per una tregua", ma "è più dura". Spazio anche alla cronaca con il caso del vigile a Roma che ha innescato i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire dei cavalli che "sono saliti sopra a una ragazza". Poi, il caso del cronista minacciato a Trieviso per aver difeso don Patriciello: "Ma io vado avanti". In prima pagina anche il tennis: oggi tre italiani in campo per gli ottavi del Roland Garros.
- In primo piano l'avanzata di Israele in Libano, mentre Tel Aviv "sfida l'Onu". Così il presidente francese Macron chiede un Consiglio di sicurezza. Intanto, Trump manda una "bozza d'accordo inasprita" all'Iran: "Voglio impegni chiari su uranio e Hormuz". Spazio anche al caso degli operai-schiavi in un cantiere Usa: arrestato un manager in fuga. In prima pagina anche l'intervista a Stefania Sandrelli: "Paoli mi travolse ma poi ho scelto la libertà". Infine, la situazione in Congo dopo lo scoppio dell'epidemia di ebola: "Il mondo ci ha lasciati".
- In apertura il "freno" del governo sulle accise: "Senza fondi per il finanziamento, allo studio aiuti mirati alle fasce più deboli". Mentre in aula mercoledì il decreto sul nucleare. Pichetto: "Italiani meno ideologici". Spazio anche all'avanzata di Israele in Libano, mentre "saltano le regole della diplomazia". In prima pagina anche la notte di scontri a Parigi dopo la vittoria del Psg: "Polveriera Parigi". Infine, la situazione in Ucraina: "Nell'attacco all'Ue il declino di Putin".
- In primo piano l'avanzata di Israele in Libano e la conquista del "castello crociato di Beaufort", mentre Trump invia all'Iran "condizioni più dure per avviare la trattativa". Spazio anche alla questione dell'adesione dell'Ucraina all'Unione europea: "Poli divisi". Poi, l'arrivo del nuovo decreto migranti con "blocco navale e rimpatri veloci". In prima pagina anche i dati del Concorso ippico a Roma: "+24% di spettatori". Poi, il caso del cronista che difese don Patriciello: minacciato.
- "Ci vediamo all'Inter" è il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport dedicato a Marco Palestra che "ha conquistato Chivu". Feeling con i nazionali nerazzurri che "lo spingono verso Milano". Spazio anche al ciclismo con la vittoria di Vingegaard al Giro d'Italia. Poi, il "casting allenatori" del Milan: "Glasner è pronto". In prima pagina anche l'offerta di Gasp a Francesco Totti come dirigente della Roma. Infine, la motogp: "Bezzecchi e Aprilia, frecce tricolori".
- In apertura la "stoccata" di Cristian Stellini a De Bruyne: "Prendi esempio da Modric". E ancora: "A Napoli non ha portato gioia" e "i risultati vengono prima dell'estetica". Spazio anche alla motogp con il "capolavoro" di Bezzecchi al Mugello. In prima pagina anche il Milan: "Da Leao a Rabio: è una fuga di massa". Poi la Juventus e la lista di Spalletti: "Kolo Muani o Mateta per la Juve".
- In apertura Kolo Muani che "spinge" per tornare alla Juventus, che "lo riaccoglierebbe volentieri". Spazio anche alla motogp con il trionfo di Bezzecchi al Mugello davanti a Martin e Bagnaia. Poi, il tennis con l'appuntamento di oggi con tre azzurri agli ottavi: "Cobolli, Berrettini e Arnaldi. In prima pagina anche il Milan: "Dirigenti, allenatore: manca tutto". Poi, la dura replica di Stellini a De Bruyne: "Né gioia né entusiasmo".
- In apertura la questione degli affitti: "Il contratto ordinario frena: più patti transitori". Spazio anche al risparmio familiare: "Infedeltà finanziaria per un italiano su due". Poi, la scuola e il supporto psicologico per gli studenti: "In campo 3mila professionisti". E ancora, il tema della povertà educativa: "Il rischio nasce in famiglia per il 22% dei giovani". Spazio ancora al lavoro e alle vessazioni subite dai colleghi: "Risarcibili danno biologico e morale".
- In apertura lo "scandalo migranti": "Viaggi e shopping cio soldi dello Stato". I fondi "venivano dirottati per spese private". I giudici: "Un danno milionario". Spazio anche al programma del centrosinistra: "Patrimoniale e case sequestrate". In prima pagina anche i preparativi per il 2 giugno: "Controparata di Carg e Cgil: chi boicotta il 2 giugno". Poi, la situazione in Iran con Trump che "alza la posta", mentre l'Onu si riunisce per la "crisi in Libano". Mentre l'Ue "guarda al petrolio russo".
- In apertura Movimento 5 Stelle e Pd che "cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli Ue": "Mozione unitaria per superare le divergenze fra i progressisti sulla guerra". Spazio anche all'avanzata dell'Idf in Libano, mentre Macron chiede: "L'Onu fermi Israele". In prima pagina anche i preparativi per il 2 giugno: "La farsa del 2 giugno: c'è il capro espiatorio per coprire una prassi". E ancora l'economia: "Kering, Gucci e Briatore: segreti e soldi della moda".