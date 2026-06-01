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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1° giugno: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'avanzata di Israele in Libano con la conquista del castello di Beaufort, mentre Trump invia all'Iran una nuova bozza di accordo "più duro". Spazio anche agli scontri nella notte a Parigi dopo la vittoria del Psg. E il caso degli operai schiavi in un cantiere statunitense, con l'arresto di un manager in fuga. Ancora cronaca, con le minacce al cronista che difese don Patriciello

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