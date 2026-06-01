Mattarella: "Il voto italiano pose le basi per un nuovo patto civile"

Nel comunicato, il presidente della Repubblica rende omaggio all'ottantesimo anniversario della Repubblica ricordando che, dopo il ventennio fascista, "il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro Paese, ponendo le basi per edificare, sulle solide fondamenta della Costituzione, un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da una intensa sete di pace". "La Repubblica - spiega il presidente - nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia di cui fu protagonista "il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi, per la scelta dell’ordinamento dello Stato e l’elezione dell’Assemblea costituente". E, "in particolare, le donne, chiamate per la prima volta alle urne nella storia d’Italia, per le elezioni amministrative nel corso di quell’anno e per le consultazioni del 2 giugno".