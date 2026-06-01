Festa 2 giugno, Mattarella: "La Repubblica nacque da un corale esercizio di democrazia"Politica
Nel messaggio inviato ai Prefetti d'Italia in occasione della ricorrenza del 2 giugno, il capo dello Stato ha sottolineato che "i valori della Costituzione vivono nell'azione di quanti si pongono al servizio della collettività"
In occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio ai Prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali del 2 giugno.
Mattarella: "Il voto italiano pose le basi per un nuovo patto civile"
Nel comunicato, il presidente della Repubblica rende omaggio all'ottantesimo anniversario della Repubblica ricordando che, dopo il ventennio fascista, "il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro Paese, ponendo le basi per edificare, sulle solide fondamenta della Costituzione, un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da una intensa sete di pace". "La Repubblica - spiega il presidente - nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia di cui fu protagonista "il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi, per la scelta dell’ordinamento dello Stato e l’elezione dell’Assemblea costituente". E, "in particolare, le donne, chiamate per la prima volta alle urne nella storia d’Italia, per le elezioni amministrative nel corso di quell’anno e per le consultazioni del 2 giugno".
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"L'opera dei Prefetti è preziosa per la nostra comunità"
Mattarella ha poi sottolineato che "i valori della Costituzione vivono nell'azione di quanti si pongono al servizio della collettività". Dunque, "l'opera dei Prefetti dispiegandosi ogni giorno nella garanzia del quadro delle libertà democratiche, promuovendo legalità e sicurezza, affrontando con tempestività il manifestarsi di situazioni di emergenza nel coordinamento delle attività delle istituzioni, dell’associazionismo, del volontariato, è preziosa per la nostra comunità". "Consolidare l’architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando in ciascuno il senso più autentico della partecipazione democratica, è compito persistente nella vita della Repubblica". Lo scrive il Capo dello Stato aggiungendo che "i valori della Costituzione vivono nell'azione di quanti si pongono al servizio della collettività".
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