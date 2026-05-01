Quali sono le regioni più social? La classifica

Introduzione
Per il quinto anno consecutivo, DeRev - società di strategia, comunicazione e marketing digitale - ha pubblicato un’analisi dedicata alla presenza sui social delle Regioni italiane e dei loro presidenti. L’indagine si concentra sui profili istituzionali ufficiali, valutandone le performance nell’arco temporale tra il 13 maggio 2025 e il 13 maggio 2026. Sono invece stati esclusi dall’analisi gli account dei Consigli regionali, delle singole strutture assessorili e i canali tematici, come quelli legati al turismo.
Quello che devi sapere
La metodologia
La classifica è ricavata sulla base del DeRev Score, un punteggio ottenuto da un algoritmo proprietario che tiene in considerazione i principali parametri dell’efficacia della comunicazione social, come presenza e qualità del presidio sulle piattaforme (sono stati esaminati Facebook, Instagram, TikTok e X), ampiezza della community in valore assoluto e in relazione alla popolazione regionale, numero di contenuti e frequenza di pubblicazione, coinvolgimento dei follower ed engagement.
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Lombardia ancora al top
La Lombardia resta, per il quinto anno consecutivo, la regione d'Italia che ha ottenuto i migliori risultati sul fronte della comunicazione istituzionale sui social. Dai risultati del report, che ha preso in considerazione gli account ufficiali delle regioni nel periodo compreso tra il 13 maggio 2025 e il 13 maggio 2026, emerge che la Lombardia ha il primato dell’ampiezza della fanbase (738.767 utenti), superando la Campania ferma a 717.628.
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Bene Puglia e Friuli-Venezia Giulia
Nella classifica generale, la Puglia riconquista la seconda posizione, già occupata nel 2023, mentre il Friuli-Venezia Giulia sale sul podio in terza posizione grazie a una crescita costante nel tempo. Dal 2022 a oggi, la regione ha infatti compiuto un percorso di progressivo miglioramento, passando dal decimo al sesto, poi al quinto e infine al quarto posto prima dell’attuale risultato. Un progresso di cinque posti sostenuto da un netto miglioramento del tasso di engagement, salito allo 0,57% rispetto allo 0,35% dell’anno precedente.
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Trentino-Alto Adige fanalino di coda
In fondo alla classifica del 2026 si collocano invece Molise, Calabria e Trentino-Alto Adige, territori che, pur con qualche lieve oscillazione nel corso degli anni, continuano a evidenziare una maggiore difficoltà - secondo DeRev - nella gestione della comunicazione digitale.
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Spiccano le regioni più piccole
Se invece si osserva il grado di penetrazione della comunicazione istituzionale, le performance migliori riguardano regioni di dimensioni più contenute. A guidare questo indicatore è la Liguria con il 17,98%, seguita dal Friuli-Venezia Giulia (17,88%) e dalla Valle d’Aosta (16,53%). Completano la top five la Basilicata, con il 14,24%, e l’Abruzzo, che raggiunge il 13,52%.
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Chi è il presidente più social?
Tra i presidenti, invece, Roberto Fico (Campania) entra in classifica direttamente in prima posizione, superando il risultato ottenuto in precedenza da Vincenzo De Luca. Un analogo miglioramento si registra anche per Antonio Decaro (Puglia), che rispetto a Michele Emiliano sale al secondo posto. Più arretrato, invece, l’avvio di mandato di Alberto Stefani (Veneto), che si colloca all’ottava posizione. A colmare lo spazio nel gruppo di testa è Eugenio Giani (Toscana), da sempre stabile nelle posizioni alte della graduatoria negli anni precedenti.
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Il balzo di Attilio Fontana
Nel confronto tra i singoli presidenti che erano già in carica sia nella precedente rilevazione sia in quella attuale, il miglior progresso è quello di Attilio Fontana (Lombardia), che sale dall’undicesima alla sesta posizione tra il 2025 e il 2026. Un dato significativo, spiega Lombardia Notizie - l'agenzia di stampa e informazione della Giunta regionale della Lombardia - visto che la sua comunicazione è molto istituzionale e non personalistica.
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Fontana: "La strada è quella giusta"
Anche guardando ai presìdi, la Lombardia figura tra le sole quattro regioni - le altre sono Puglia, Liguria e Sardegna - che sono attivamente presenti su tutte le piattaforme considerate. "Un risultato importante - ha commentato Fontana - che conferma ancora una volta l’efficacia del nostro modo di comunicare. Sui canali social di Regione Lombardia e di Lombardia Notizie lavoriamo ogni giorno con l’obiettivo di informare i cittadini in modo chiaro, diretto e coinvolgente, raccontando concretamente le attività e le iniziative della nostra Regione. Il riconoscimento dimostra che la strada intrapresa è quella giusta e ci spinge a continuare a investire in una comunicazione sempre più vicina alle persone".
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