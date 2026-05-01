Quali sono le regioni più social? La classifica

Anche guardando ai presìdi, la Lombardia figura tra le sole quattro regioni - le altre sono Puglia, Liguria e Sardegna - che sono attivamente presenti su tutte le piattaforme considerate. "Un risultato importante - ha commentato Fontana - che conferma ancora una volta l’efficacia del nostro modo di comunicare. Sui canali social di Regione Lombardia e di Lombardia Notizie lavoriamo ogni giorno con l’obiettivo di informare i cittadini in modo chiaro, diretto e coinvolgente, raccontando concretamente le attività e le iniziative della nostra Regione. Il riconoscimento dimostra che la strada intrapresa è quella giusta e ci spinge a continuare a investire in una comunicazione sempre più vicina alle persone".

Leggi anche: La bellezza di ieri e oggi, come sono cambiati gli standard con i social?