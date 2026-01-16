Australia, social vietati ad under 16: rimossi 4,7 milioni di account

Le aziende di social media hanno disattivato finora collettivamente quasi cinque milioni di account appartenenti ad adolescenti australiani appena un mese dopo l'entrata in vigore del primo divieto al mondo per i minori di 16 anni. Lo ha dichiarato l'autorità di regolamentazione di Internet del Paese, a dimostrazione del fatto che la misura ha avuto un impatto rapido e radicale ascolta articolo

Il Commissario per la sicurezza informatica australia ha reso noto che le piattaforme di socila media hanno finora rimosso circa 4,7 milioni di account detenuti da minori di 16 anni, per conformarsi a una legge entrata in vigore il 10 dicembre. Alcune piattaforme avevano dichiarato che avrebbero iniziato a chiudere gli account interessati nelle settimane precedenti la scadenza. Queste cifre rappresentano i primi dati governativi sulla conformità e suggeriscono che le piattaforme stanno adottando misure significative per aderire a una legge che potrebbe comportare multe fino a 49,5 milioni di dollari australiani (33 milioni di dollari) per inosservanza, ma che non considera responsabili i minori o i loro genitori.

Meta ha rimosso circa 550.000 account minorenni Il conteggio è di gran lunga superiore alle stime diffuse prima dell'entrata in vigore della legge e, in base ai dati demografici, equivale a più di due account per ogni australiano di età compresa tra 10 e 16 anni. Meta ha dichiarato in precedenza di aver rimosso circa 550.000 account minorenni da Instagram, Facebook e Threads. La regola dell'età minima si applica anche a YouTube, TikTok, Snapchat di Google e X di Elon Musk, precedentemente Twitter. Reddit ha dichiarato di essersi conformato, ma ha intentato causa al governo per chiedere l'annullamento del divieto. Il governo ha affermato che si difenderà. Approfondimento Ma come sta andando il divieto dei social in Australia?