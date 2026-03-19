Guerra Ucraina Russia, Kiev: "Sospesi i colloqui trilaterali per situazione in MO". LIVE
Incontri fermi a causa della situazione in Medio Oriente, ma i team si tengono in contatto quotidianamente. Lo ha reso noto il portavoce del Ministero degli Esteri ucraino, Heorhiy Tykhy, che ha ricordato come le consultazioni trilaterali siano già state rinviate più volte e che, a tutt'oggi, sono state ulteriormente posticipate. Le forze armate russe hanno attaccato un impianto energetico vicino alla città di Novovolynsk, nella regione di Volinia. Attacco di droni ucraini su Sebastopoli
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I colloqui trilaterali sono sospesi a causa della situazione in Medio Oriente, ma i team si tengono in contatto quotidianamente. Lo ha reso noto il portavoce del Ministero degli Esteri ucraino, Heorhiy Tykhy, che ha ricordato come le consultazioni trilaterali siano già state rinviate più volte e che, a tutt'oggi, sono state ulteriormente posticipate.
Le forze armate russe hanno attaccato un impianto energetico vicino alla città di Novovolynsk, nella regione di Volinia. Attacco di droni ucraini su Sebastopoli: un morto e due feriti.
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Droni su Sebastopoli e regione Stavropol, un morto
Un civile russo è rimasto ucciso e almeno altri tre feriti in una serie di attacchi di droni ucraini contro la citta' di Sebastopoli, nella penisola di Crimea, e la regione di Stavropol. "La difesa aerea e la Flotta del Mar Nero hanno respinto un attacco dell'esercito ucraino. Sono stati abbattuti 276 droni. Purtroppo, ci sono delle vittime", ha scritto su Telegram il governatore della città, Mikhail Razvozzhaev. Nella regione di Stavropol, una donna e' rimasta ferita dalla caduta di frammenti di un drone abbattuto sulla sua abitazione, ha riferito su Telegram il governatore locale, Vladimir Vladimirov. Nella città meridionale di Krasnodar, detriti di un drone sono caduti nel cortile di un edificio, danneggiando finestre e diverse auto, secondo quanto riferito dal sindaco della citta', Yevgeny Naumov. "Nel distretto di Prikubansky, un drone nemico si è schiantato nel cortile di un edificio", ha scritto su Telegram, assicurando che non ci sono state vittime. Secondo il Ministero della Difesa russo, 138 droni ad ala fissa ucraini sono stati abbattuti durante la notte. Quaranta sono stati neutralizzati nella regione di Krasnodar, altri 35 in Crimea e 28 a Stavropol. Droni sono stati abbattuti anche a Kursk, Rostov e nei mari Nero e d'Azov. Il governatore di Kursk, Alexander Khnishtein, ha riferito sul social network MAX (l'equivalente russo di Telegram) che, nel corso della giornata precedente, l'Ucraina ha lanciato 22 droni di vario tipo e 33 proiettili di artiglieria contro aree della regione che erano state precedentemente evacuate.
Bullet, cos’è il drone ucraino in grado di abbattere missili shahed
Prodotti da General Cherry, questi droni costano circa 2mila dollari e riescono a intercettare obiettivi aerei, dal costo di quasi 50mila dollari, che si muovono fino a 230-250 km/h. Facilmente manovrabile a distanza e con capacità di riconoscimento del bersaglio fino a 600 metri, il drone Bullet si presenta come un importante alleato per le Forze armate ucraine.
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Come il caso dell'oleodotto Druzhba sta incrinando i rapporti Kiev-Ue
Ecco i tre motivi per cui i rapporti tra Unione europea e Ucraina sono sempre più tesi. Il primo riguarda la falsa partenza nel fornire il pacchetto di aiuti da 90 miliardi che sarebbe dovuto arrivare a febbraio, ma che oggi risulta perso per i corridoi di Bruxelles per via dei veti di Ungheria e Slovacchia che accusano Kiev di non aver riparato l'oleodotto da cui dipende buona parte dell'energia ungherese.
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Un morto e due feriti in attacco di droni ucraini a Sebastopoli
Un uomo è morto dopo un attacco ucraino a Sebastopoli mercoledì sera, hanno riferito le autorità russe, affermando di aver abbattuto 27 droni. "Un uomo che si trovava in una casa in un complesso residenziale è morto a seguito dell'attacco condotto dalle forze armate ucraine," ha scritto Mikhail Razvozhayev, governatore di Sebastopoli, un importante porto in Crimea, annesso nel 2014, su Telegram. Ha aggiunto che anche due persone sono rimaste ferite. "Le forze di difesa aerea e la nostra Flotta del Mar Nero hanno respinto l'attacco delle Forze Armate dell'Ucraina. In totale, 27 droni sono stati abbattuti," ha aggiunto. Il governatore della regione meridionale di Stravropol, Vladimir Vladimirov, ha annunciato su Telegram che la difesa aerea russa aveva "abbattuto diversi droni" mentre "respingeva un attacco di droni nemici colpiti alla zona industriale di Nevinnomyssk." Le autorità ucraine hanno inoltre segnalato tre feriti a Odessa (sud) dopo un attacco russo a una zona residenziale della città portuale del Mar Nero
Kiev: "Sospesi i colloqui trilaterali con Usa e Russia"
I colloqui trilaterali tra Ucraina, Stati Uniti e Russia sono sospesi a causa della situazione in Medio Oriente, ma i team si tengono in contatto quotidianamente. Lo rende noto il portavoce del Ministero degli Esteri ucraino, Heorhiy Tykhy. Tykhy ha ricordato che le consultazioni trilaterali sono gia' state rinviate piu' volte e che, a tutt'oggi, sono state ulteriormente posticipate. "In altre parole, non sono state respinte, non sono state cancellate, sono state semplicemente rinviate. Non c'è bisogno di cercare una sorta di doppio fondo, per cosi' dire. In effetti, l'attenzione degli Stati Uniti è ora completamente concentrata sul Medio Oriente. E in queste condizioni, quindi, il percorso negoziale e' attualmente in pausa, sebbene le squadre comunichino tra loro ogni giorno", ha osservato. Il rappresentante del Ministero degli Esteri ucraino ha inoltre aggiunto che "sono in corso contatti di lavoro", ma per "far progredire questo processo sono necessari degli incontri, idealmente un incontro tra i leader". Inoltre, Tykhy ha sottolineato che la Russia non sta dimostrando di essere pronta per il processo diplomatico.