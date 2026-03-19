Un civile russo è rimasto ucciso e almeno altri tre feriti in una serie di attacchi di droni ucraini contro la citta' di Sebastopoli, nella penisola di Crimea, e la regione di Stavropol. "La difesa aerea e la Flotta del Mar Nero hanno respinto un attacco dell'esercito ucraino. Sono stati abbattuti 276 droni. Purtroppo, ci sono delle vittime", ha scritto su Telegram il governatore della città, Mikhail Razvozzhaev. Nella regione di Stavropol, una donna e' rimasta ferita dalla caduta di frammenti di un drone abbattuto sulla sua abitazione, ha riferito su Telegram il governatore locale, Vladimir Vladimirov. Nella città meridionale di Krasnodar, detriti di un drone sono caduti nel cortile di un edificio, danneggiando finestre e diverse auto, secondo quanto riferito dal sindaco della citta', Yevgeny Naumov. "Nel distretto di Prikubansky, un drone nemico si è schiantato nel cortile di un edificio", ha scritto su Telegram, assicurando che non ci sono state vittime. Secondo il Ministero della Difesa russo, 138 droni ad ala fissa ucraini sono stati abbattuti durante la notte. Quaranta sono stati neutralizzati nella regione di Krasnodar, altri 35 in Crimea e 28 a Stavropol. Droni sono stati abbattuti anche a Kursk, Rostov e nei mari Nero e d'Azov. Il governatore di Kursk, Alexander Khnishtein, ha riferito sul social network MAX (l'equivalente russo di Telegram) che, nel corso della giornata precedente, l'Ucraina ha lanciato 22 droni di vario tipo e 33 proiettili di artiglieria contro aree della regione che erano state precedentemente evacuate.