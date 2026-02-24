Ucraina, 4 anni dall'invasione russa: a che punto è il conflitto

Se infatti il 2025 è stato l'anno più buio per tutta l'Ucraina, lo è stato soprattutto per il suo presidente, costretto a convivere con un alleato chiave che lo ha più volte definito un dittatore. E che ha mandato in crisi un'unità transatlantica che prima dell'avvento di Trump, faceva da argine alla Russia, che guarda con favore alle divisioni dell'Occidente. Zelensky ha poi dovuto fare i conti con un consenso in picchiata in patria, uno scandalo di corruzione senza precedenti che gli ha portato via il suo braccio destro Andriy Yermak. E per ultime, le pressioni statunitensi a indire al più presto elezioni. A tutto questo, il leader ucraino ha provato a mettere un argine anche grazie all'appoggio degli alleati europei: ha incassato garanzie di sicurezza e la nascita di una 'coalizione dei volenterosi' pronta anche a schierare soldati in Ucraina dopo il cessate il fuoco, ha risposto agli attacchi di Mosca colpendo infrastrutture petrolifere e del gas russe come mai prima. E solo pochi giorni fa ha rivendicato la riconquista di 300 chilometri quadrati nel sud del Paese.

GERMANY MUNICH SECURITY CONFERENCE - ©Ansa