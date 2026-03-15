Introduzione

Sono ormai passate due settimane dallo scoppio della guerra in Iran: era il 28 febbraio infatti il giorno in cui Stati Uniti e Israele hanno lanciato gli attacchi su Teheran che hanno dato il via alle ostilità e ucciso la Guida suprema Ali Khamenei. Dopo 15 giorni di conflitto, non è ancora chiaro se e quale sia un’eventuale timeline per la fine della guerra, anche se iniziano a filtrare informazioni sui piani dei belligeranti e analisi da parte di esperti del settore.