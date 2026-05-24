Introduzione

Gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero annunciare entro il pomeriggio di oggi, 24 maggio, la finalizzazione di una bozza di accordo di pace per porre fine ai combattimenti su tutti i fronti, secondo quanto riferito al Washington Times da una fonte vicina ai negoziati. Una bozza di proposta sarebbe stata concordata già ieri mattina.

Donald Trump ha fatto sapere che "gli aspetti finali" dell'accordo e i "dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve", annunciandolo nella tarda serata di ieri, dopo una telefonata "molto proficua" con i leader dell'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, del Qatar, Turchia, dell'Egitto, della Giordania e del Bahrein. In precedenza aveva assicurato che un patto sarà siglato solo se “otterremo tutto ciò che vogliamo". Altrimenti, ha detto in un'intervista ad Axios, potrebbe decidere se riprendere la guerra. Ecco cosa sappiamo sui contenuti del possibile accordo.