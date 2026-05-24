Introduzione
Gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero annunciare entro il pomeriggio di oggi, 24 maggio, la finalizzazione di una bozza di accordo di pace per porre fine ai combattimenti su tutti i fronti, secondo quanto riferito al Washington Times da una fonte vicina ai negoziati. Una bozza di proposta sarebbe stata concordata già ieri mattina.
Donald Trump ha fatto sapere che "gli aspetti finali" dell'accordo e i "dettagli sono attualmente in fase di discussione e verranno annunciati a breve", annunciandolo nella tarda serata di ieri, dopo una telefonata "molto proficua" con i leader dell'Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, del Qatar, Turchia, dell'Egitto, della Giordania e del Bahrein. In precedenza aveva assicurato che un patto sarà siglato solo se “otterremo tutto ciò che vogliamo". Altrimenti, ha detto in un'intervista ad Axios, potrebbe decidere se riprendere la guerra. Ecco cosa sappiamo sui contenuti del possibile accordo.
Quello che devi sapere
Iran: “Obiettivo? Memorandum d’intesa, poi negoziati”
Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha spiegato che ora l'obiettivo di Teheran è "un memorandum d'intesa (MoU) in 14 punti, che includa le questioni più critiche necessarie per porre fine alla guerra, insieme a questioni di fondamentale importanza per l'Iran". Una volta finalizzato questo MoU preliminare, verrà stabilito un calendario strutturato di 30-60 giorni per negoziare i dettagli tecnici prima di raggiungere un accordo finale e completo.
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Il cessate il fuoco e l’uranio
I mediatori di Iran e Usa sarebbero vicini a un primo accordo per estendere di 60 giorni il cessate il fuoco. Difficile il capitolo sul programma nucleare iraniano: l’intesa prevederebbe l'impegno a discutere come diluire o consegnare le scorte dell'Iran di uranio altamente arricchito. Al Arabiya ha riferito che "l'Iran si è offerto di sospendere l'arricchimento dell'uranio oltre il 3,6% per 10 anni (contro i 15 previsti dall'accordo negoziato da Obama) e di diluire l'uranio arricchito oltre il 20% all'interno del Paese”.
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La riapertura dello Stretto di Hormuz
L’Iran avrebbe anche accettato di aprire lo Stretto di Hormuz e di sospendere temporaneamente il pagamento dei pedaggi in cambio di un risarcimento da parte degli Stati Uniti. Il documento, ha fatto sapere sempre il portavoce degli Esteri Esmaeil Baghaei, menzionerebbe anche "la fine degli atti di pirateria perpetrati dagli Stati Uniti contro la navigazione internazionale", alludendo al blocco navale annunciato da Washington il 12 aprile, mentre la Repubblica Islamica aveva di fatto bloccato lo Stretto di Hormuz dall'inizio della guerra. La questione però si lega ad altri punti fondamentali per Teheran. Trump ha comunque già assicurato, con un post sul suo social Truth, che "lo Stretto di Hormuz verrà aperto".
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Le sanzioni, i fondi congelati, la tregua in Libano
Per firmare qualsiasi accordo, i negoziatori iraniani chiedono che venga affrontata la questione delle sanzioni e dei fondi congelati. Sebbene l'ammontare esatto dei beni iraniani congelati non sia chiaro, fonti ufficiali ed esperti stimano che il valore totale degli asset bloccati all'estero superi i 100 miliardi di dollari. Tra i nodi anche la tregua in Libano, dove Israele continua a martellare Hezbollah, milizia alleata di Teheran.
La preoccupazione di Israele
Israele guarda intanto con preoccupazione all’accordo Usa-Iran. Alti funzionari della sicurezza di Gerusalemme hanno detto a Channel 12 che al momento i colloqui diplomatici sono monitorati con estrema attenzione e che l'esercito è in stato di massima allerta. L'apparato di difesa teme che la bozza di accordo in fase di elaborazione assicurerà all'Iran significative concessioni, con particolare attenzione all'allentamento delle sanzioni economiche.
Le rassicurazioni di Trump
Trump promette comunque che non farebbe un accordo "se non fosse vantaggioso per Israele" e fa sapere di aver parlato con Netanyahu e che "è andata bene". Ma in precedenza aveva detto di credere che il premier israeliano non sia del tutto certo se preferirebbe un'intesa o proseguire il conflitto armato.
Nyt: "Netanyahu messo da parte, umiliante per Israele"
Secondo alcuni Netanyahu non sarebbe però contento degli ultimi sviluppi, perché non è stato praticamente coinvolto nei negoziati in corso, scrive il New York Times, spiegando come il premier israeliano sia passato di fatto da un ruolo di "co-pilota" a quello di "mero passeggero". Il quotidiano, che cita fonti della sicurezza israeliana, parla quindi di una "battuta d'arresto umiliante”, a poco tempo di distanza dalla conversazione telefonica "lunga e drammatica" intercorsa proprio tra Donald Trump e lo stesso Netanyahu.
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