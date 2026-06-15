Il presidente Usa minaccia altri attacchi notturni, mettendo nel mirino anche l’isola di Kharg e le infrastrutture petrolifere. L’11 giugno annuncia su Truth di aver sospeso i raid lasciando intendere che un’intesa è vicina. A complicare le ultime ore di trattativa sono i raid israeliani in Libano e una possibile rappresaglia iraniana. Nella notte tra il 14 e il 15 giugno il Pakistan annuncia il raggiungimento dell'accordo fra Stati Uniti e Iran "con la firma il 19 giugno in Svizzera". “Entrambe le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano”, ha annunciato su X il premier pachistano, Shehbaz Sharif.

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