Trump ha annunciato sul suo social Truth il raggiungimento dell'accordo che "porterà pace e sicurezza nell'intera regione". Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra. Teheran: "L'intesa mette immediatamente fine alla guerra"
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Trump ha annunciato sul suo social Truth il raggiungimento dell'accordo che "porterà pace e sicurezza nell'intera regione". Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra. Teheran: "L'intesa mette immediatamente fine alla guerra".
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Trump al Nyt: "Senza accordo sul nucleare riprendiamo attacchi all'Iran"
Qualora l'Iran non raggiungesse un accordo nucleare definitivo con gli Usa, un processo che dovrebbe iniziare venerdì in Svizzera, Donald Trump ha minacciato di riprendere gli attacchi militari contro Teheran o di fare degli Stati Uniti "i custodi del Medio Oriente" in cambio del 20% dei ricavi della regione". Lo ha detto il tycoon in una conversazione telefonica di 28 minuti con il New York Times. Trump ha aggiunto che l'Iran avrebbe garantito, in ultima analisi, uno Stretto di Hormuz "permanentemente libero da pedaggi", sostenendo di aver salvato Israele dall'annientamento nucleare, malgrado le obiezioni del premier Netanyahu.
Teheran: "Abbiamo umiliato Usa e Israele, non possono che arrendersi"
Le forze armate iraniane hanno dichiarato di aver umiliato gli Stati Uniti e Israele durante la guerra contro la Repubblica islamica, in seguito all'annuncio di un memorandum d'intesa tra Teheran e Washington. L'Iran "ha imposto la sua volontà divina e ferrea sui suoi umiliati nemici americani e sionisti. Il nemico non ha altra scelta che accettare la sconfitta e arrendersi", ha affermato lo Stato maggiore iraniano in un comunicato trasmesso dalla televisione di Stato.
Trump: "Questo grande accordo porterà pace e sicurezza nell'intera regione"
"Questo grande accordo porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Molti presidenti hanno tentato di raggiungere la pace con l'Iran, ma tutti hanno fallito prima di me. Per la prima volta, i leader della regione hanno trovato un presidente in grado di aiutarli a conseguire una pace reale". Lo scrive Donald Trump su Truth.
Iran: "L'accordo con gli Usa mette fine immediatamente alla guerra"
Il viceministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che a partire da ieri sera è stata annunciata la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su più fronti, incluso il Libano. Il viceministro ha aggiunto che i negoziati per un accordo definitivo tra Teheran e Washington si svolgeranno nell'arco di 60 giorni. Lo scrive Iran International.