La forte frenata della domanda di viaggi all'estero, legata al conflitto in Medio Oriente, ha prodotto un abbassamento delle tariffe aeree per molte destinazioni estive, con i prezzi dei biglietti monitorati che scendono in media del -23%. Ad esempio, prenotando a giugno un volo di andata e ritorno (partenza 9 agosto, ritorno 16 agosto) da Milano a Santorini il prezzo del volo parte da 173 euro, contro i 398 euro che servivano a giugno dello scorso anno per coprire la stessa tratta nella settimana centrale di agosto (-56,5%). Partendo da Roma bastano 308 euro per raggiungere nelle stesse date Creta (contro i 519 euro del 2025, -40,7%), e 323 euro per volare a Tenerife (-52,6%). Da Milano a Sharm el-Sheikh lo stesso biglietto parte da 392 euro (-34%). Se poi si analizzano le tariffe per mete più esotiche, il prezzo del volo Roma-Zanzibar (sempre 9/16 agosto) scende del -19% rispetto allo scorso anno, e per andare dalla capitale alle Seychelles la spesa è inferiore addirittura del -23%. Da Milano alle Maldive il biglietto costa il 18,3% in meno, -17,6% quello da Milano a Capo Verde, -17,8% il Milano-Zanzibar. Nonostante il calo dei prezzi dei voli, sempre secondo Coldiretti/Ixè il 77% di coloro che rinunciano alle vacanze all'estero indica il caro prezzi come principale motivo della scelta, mentre il 18% è preoccupato dagli sviluppi della situazione internazionale e dei conflitti in corso.