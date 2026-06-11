"In HomeExchange ci impegniamo a rendere il viaggio più accessibile per tutti, inclusi gli animali domestici", ha dichiarato Emmanuel Arnaud, co-fondatore di HomeExchange. "Per molti nella nostra community, gli animali sono membri della famiglia a tutti gli effetti. Sappiamo che pianificare le vacanze in base alle loro esigenze può comportare sfide sia economiche che emotive, specialmente nei periodi di alta stagione come l'estate o le festività. Offrendo filtri di ricerca semplici per le case che accettano animali e incoraggiando una comunicazione trasparente tra i membri, HomeExchange permette di pianificare i viaggi con i propri animali, e non intorno a loro. Personalmente, amo viaggiare con il mio cane Lucky, un Golden Retriever di 6 anni. Adoro scambiare casa con altri amanti dei cani e non dover scegliere tra il partire e lo stare con lui".