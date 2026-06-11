Viaggi con animali in Italia, scambio casa tra le tendenze in crescita del pet-travelLifestyle
Introduzione
Secondo una recente indagine di HomeExchange, leader nel settore delle vacanze in scambio casa, i viaggiatori che desiderano trascorrere le ferie con i propri animali considerano lo scambio casa una soluzione di viaggio più accessibile e serena per il benessere degli amici a quattro zampe (e non), dei loro proprietari e dei membri della community che li accolgono. Infatti, con l’arrivo dell’estate, molti proprietari di animali domestici si ritrovano a fronteggiare difficoltà organizzative che spesso comportano anche costi extra, dalle pensioni per animali alle ancora poche strutture tradizionali pet-friendly.
Quello che devi sapere
Il trend del pet-travel in Italia
In Italia l'interesse verso la soluzione dello scambio casa da parte di chi viaggia accompagnato dal proprio animale domestico è in netta crescita, tanto da registrare nel 2025 un incremento del 52% (rispetto al 2024) degli scambi in case pet-friendly nel nostro Paese. E, spiega l’indagine di Home Exchange, il 90% dei membri italiani è disponibile a prendersi cura di un animale durante lo scambio: un dettaglio che aumenta notevolmente le opportunità di viaggiare in tranquillità anche lasciando a casa il proprio animale.
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Il risparmio economico
Tra i membri che possiedono un animale domestico - e che in passato si sono rivolti a strutture private per occuparsene quando fuori casa - il 41% dichiara di risparmiare almeno 200€ a viaggio con lo scambio casa, o portandolo con sé o affidandolo gratuitamente al membro della community che soggiornerà nella propria abitazione.
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Cani e gatti
Secondo i dati dello studio, il 44% dei membri di HomeExchange che possiedono animali ha un cane: sono anche coloro che tendono a viaggiare di più con il proprio animale, sfruttando le oltre 80.000 case pet-friendly presenti sulla piattaforma. Il 65% invece ha un gatto, che preferisce la stabilità delle mura domestiche: per questi membri la serenità è garantita non tanto dalle abitazioni che accettano animali, ma dal fatto che il 91% della community è aperta a fare pet-sitting durante uno scambio o lo ha già fatto.
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Il pet-sitting come parte del viaggio
I membri che si assumono la responsabilità di prendersi cura degli animali domestici di qualcun altro ritengono che questo aggiunga un valore emotivo significativo al proprio soggiorno: quasi la metà degli intervistati ha raccontato come l'esperienza abbia portato gioia alla propria famiglia o al proprio gruppo di viaggio. Inoltre, il 36% afferma che prendersi cura di un animale domestico li ha aiutati a sentirsi più a casa, mentre il 34% ha trovato la compagnia particolarmente gratificante quando viaggiava da solo.
Pianificare i viaggi con gli animali e non intorno a loro
"In HomeExchange ci impegniamo a rendere il viaggio più accessibile per tutti, inclusi gli animali domestici", ha dichiarato Emmanuel Arnaud, co-fondatore di HomeExchange. "Per molti nella nostra community, gli animali sono membri della famiglia a tutti gli effetti. Sappiamo che pianificare le vacanze in base alle loro esigenze può comportare sfide sia economiche che emotive, specialmente nei periodi di alta stagione come l'estate o le festività. Offrendo filtri di ricerca semplici per le case che accettano animali e incoraggiando una comunicazione trasparente tra i membri, HomeExchange permette di pianificare i viaggi con i propri animali, e non intorno a loro. Personalmente, amo viaggiare con il mio cane Lucky, un Golden Retriever di 6 anni. Adoro scambiare casa con altri amanti dei cani e non dover scegliere tra il partire e lo stare con lui".
I dati relativi all’Italia
L’indagine di HomeExchange è stata condotta su un campione di 8.500 rispondenti, membri della community in Francia, Belgio, Spagna, Italia, Germania, Canada, Stati Uniti e Regno Unito. Ecco i dati principali relativi al nostro Paese:
- Il 59% dei membri italiani possiede un animale domestico, il 66% ha un gatto;
- Il 49% ritiene importante poter portare il proprio animale in vacanza, e la stessa percentuale ha già viaggiato o vorrebbe viaggiare con il proprio animale domestico tramite uno scambio casa;
- Il 39% dichiara che viaggiare senza il proprio animale influisce negativamente sulla capacità di rilassarsi in vacanza;
- Il 33% ha già affidato il proprio animale a un membro di HomeExchange durante un viaggio e lo rifarebbe;
- Il 44% ha accudito un animale durante uno scambio (nel 94% dei casi si è trattato di gatti);
- Il 90% dei membri italiani è disponibile a fare pet-sitting durante uno scambio casa;
- Tra i membri italiani che pagano per la cura degli animali quando viaggiano, il 51% spende solitamente meno di 200€, mentre il 29% spende tra i 200€ e i 500€ a viaggio (costi azzerabili con lo scambio casa).
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