Bonus animali domestici 2026, come funziona e a chi spetta

Il Sinac (acronimo di Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia) è la nuova banca dati unica del ministero della Salute, operativa da inizio 2025, per la registrazione, identificazione e tracciabilità di cani, gatti e furetti in Italia. Gestito dal Csn dell'Izs di Teramo, centralizza i dati regionali per combattere il randagismo e semplificare le pratiche. L'obiettivo è creare un'anagrafe unica nazionale per tracciare gli animali d'affezione, facilitare il ritrovamento in caso di smarrimento e monitorare le movimentazioni (anche tra regioni, appunto).

