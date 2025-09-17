Voli con gli animali domestici sugli aerei: novità e cosa cambia

Una novità significativa per gli animali domestici che utilizzano l’aereo insieme ai loro padroni. "Quello degli animali domestici è un tema indirettamente e grandemente economico oltre che sociale, per tutte le ricadute affettive ed effettive. Voglio ricordare che abbiamo superato il limite vecchio degli 8/10 kg per il trasporto aereo e la notizia ha confortato in Italia e ha fatto discutere nel mondo. E ora posso annunciare che il 23 settembre vi sarà il primo viaggio per i cani di taglia grande in cabina". Questa la novità confermata direttamente da Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il vicepremier ha toccato l’argomento intervenendo nel corso della seconda edizione dell'Italian Pet Summit, organizzato da “ Il Sole 24 Ore ”. Ricordando, tra l’altro, che “con il nuovo codice della strada abbiamo inasprito le sanzioni nei confronti di chi abbandona animali lungo l'asse stradale che oltre essere un episodio di assoluta inciviltà mette anche a rischio l'incolumità di animali uomini e mezzi".

Le regole per gli animali in cabina

Proprio lo scorso maggio il consiglio di amministrazione dell’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, aveva approvato una delibera che permette il trasporto in cabina di animali domestici anche oltre il limite, in primis pari a 8-10 kg in base alla compagnia aerea scelta per il volo. Le nuove regole, adesso, consentono alle stesse compagnie di imporre procedure dedicate in merita. In particolare, gli animali che viaggeranno in cabina dovranno essere sistemati in trasportini omologati, posizionabili anche sopra i sedili, senza però ostruire il passaggio nei pressi delle uscite di emergenza o l’operatività dell’equipaggio in volo. Inoltre, i trasportini dovranno essere fissati con le cinture di sicurezza oppure con specifici sistemi di ancoraggio.

L’appello “al buon senso”

Sempre a proposito di animali, Salvini ha confermato un altro tema, legato al permesso anche ai dipendenti del Mit, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di “essere accompagnati sul posto di lavoro dai loro amici pet". In Parlamento una legge in merito è stata già introdotta, ma “la situazione è ancora abbastanza vaga, anche perché si parla di alcune migliaia di persone", ha sottolineato il vicepremier. "Ovviamente ci vuole l'accordo di tutti, perché quando è uscita la notizia della possibilità di portare in cabina, in aereo, i cani sopra gli 8-10 chili, tanta gente è rimasta contenta e sollevata, ma bisogna anche pensare all'altra parte del mondo, che se ne disinteressa o peggio ancora magari se ne infastidisce". In definitiva, ha segnalato ancora il ministro, "è chiaro che poi dipende sempre dal buon senso cercare di capire il testo soprattutto in uno spazio chiuso come quello dell'aereo, dove ci sono tante esigenze. Bisogna sempre usare criterio, ma se ci siamo e si comincia, per me è motivo di orgoglio, oltre che un passo in avanti dal punto di vista della civiltà".