Divorzi, come funziona la gestione degli animali domestici?

Per questo si parla di tutela possessoria, che in ambito civile serve a salvaguardare il possesso di un bene. Sebbene gli animali domestici siano considerati esseri senzienti, per la legge sono ancora classificati come beni mobili. L'applicazione di questa tutela a loro, quindi, acquisisce un significato particolare. Non si tratta di reclamarne la proprietà, come potrebbe avvenire per un'automobile o un mobile, ma di provare la presenza di un "compossesso", basata su un legame affettivo profondo. Il giudice non valuta quindi il nome registrato sul microchip, ma chi si è realmente preso cura dell'animale, chi ha condiviso la sua vita quotidiana e chi ha instaurato un rapporto significativo degno di tutela. È un tipo di protezione che riconosce l'importanza del legame di fatto esistente tra l'individuo e l'animale