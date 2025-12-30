Nel dettaglio, ecco le previsioni meteo per oggi, 30 dicembre. Al Nord previste condizioni di tempo asciutto al mattino con nuvolosità bassa e nebbie soprattutto su coste e pianure. Tra pomeriggio e sera in arrivo correnti orientali che porteranno qualche debole fenomeno sui settori esposti di Appennino settentrionale e Alpi occidentali e neve fin verso i 400-600 metri. Al Centro previsto tempo stabile al mattino sulle regioni centrali con nuvolosità anche bassa sulle vallate e schiarite. Tra pomeriggio e sera nuvolosità in aumento sui settori adriatici con deboli precipitazioni specie su Marche e Abruzzo, neve fin verso i 500-600 metri. Al Sud e sulle Isole si registra nuvolosità e schiarite al mattino con tempo per lo più asciutto, salvo locali piogge tra Calabria e Sicilia. Tra pomeriggio e sera deboli fenomeni in arrivo soprattutto su Molise, Puglia, zone interne della Campania e Basilicata con neve fino a 600-900 metri. Nella notte qualche pioggia sulla Sicilia.