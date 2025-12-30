Meteo Capodanno 2026 ed Epifania, freddo artico e neve a inizio gennaio. Le previsioniCronaca
Introduzione
Fine anno al gelo sull'Italia. A confermarlo è l'esperto Lorenzo Tedici secondo cui, nelle prossime ore, è previsto uno scivolamento di una massa di aria artica continentale dalla Russia verso i Balcani che sfiorerà l’Italia portando dei fiocchi bianchi sul medio adriatico fino anche a quote collinari. Previsto anche un sensibile calo delle temperature su tutto il Paese con un brindisi, quello di Capodanno, che si svolgerà praticamente “sotto zero”.
Quello che devi sapere
Tra fine anno ed inizio 2026
In sostanza è attesa la neve specie tra Abruzzo e Molise mentre le massime dell’ultimo giorno del 2025 sono previste in sensibile calo da Nord a Sud ad eccezione della pianura padana. Come detto, le temperature scenderanno a zero gradi anche all’ora del brindisi di mezzanotte che sarà comunque prevalentemente asciutto tranne che su Sicilia, Calabria e Sardegna. Il primo giorno dell’anno nuovo sarà con qualche pioggia sulla fascia tirrenica con temperature in ripresa dalla sera precedente.
Le città più fredde a Capodanno
Il nuovo anno, dunque, inizierà con un impulso piuttosto freddo su tutto il nostro Paese. Secondo gli esperti del sito "ilmeteo.it", dovremo aspettarci correnti gelide dalle alte latitudini artiche che arriveranno direttamente verso il continente, portando una prima ondata di freddo particolarmente intenso. Attese anche le gelate, soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro, con temeprature sotto lo zero in pianura mentre al Sud si propsetta freddo intenso seppur attenuato grazie ai venti settentrionali. Nella notte di Capodanno le città più fredde saranno Torino, Milano, Bologna e Venezia mentre a Firenze, Roma e Napoli è attesa una temperatura di circa un grado. Bari si dovrebbe assestare sui +4°C mentre a Cagliari e Palermo sono previsti +8/+10°C.
Attenzione al ghiaccio
Gli esperti, poi, consigliano di fare particolarmente attenzione al ghiaccio soprattutto in aree quali la pianura del Nord, i fondovalle alpini e le zone interne del Centro. Tra l'altro, tra la serata dell'1 gennaio e la notte successiva sono attese precipitazioni al Centro-Sud, con neve fino a bassa quota.
Un vortice polare verso l'Epifania
Aanlizzando ancoa la situazione, protagonista del meteo sull'Italia sarà un lobo del vortice polare che porterà, come accennato, un generale calo delle temperature. Inoltre, un fronte freddo sfiorerà proprio nelle prossime ore anche la nostra Penisola con un aumento della nuvolosità e qualche precipitazione sui settori del versante Adriatico e al Sud. Saranno possibili deboli nevicate lungo l'appennino fin verso i 400-800 metri. Nuvolosità in aumento anche nei primi giorni dell'anno per correnti umide che porteranno anche qualche precipitazione sui settori tirrenici. La fase di maltempo verrà confermata nel corso del primo weekend del mese di gennaio, accompagnata da un generale addolcimento delle temperature che, specie al Centro-Sud, si porteranno di diversi gradi sopra media. Molta incertezza per l'Epifania quando non si esclude un nuovo abbassamento termico.
Le previsioni per oggi, 30 dicembre
Nel dettaglio, ecco le previsioni meteo per oggi, 30 dicembre. Al Nord previste condizioni di tempo asciutto al mattino con nuvolosità bassa e nebbie soprattutto su coste e pianure. Tra pomeriggio e sera in arrivo correnti orientali che porteranno qualche debole fenomeno sui settori esposti di Appennino settentrionale e Alpi occidentali e neve fin verso i 400-600 metri. Al Centro previsto tempo stabile al mattino sulle regioni centrali con nuvolosità anche bassa sulle vallate e schiarite. Tra pomeriggio e sera nuvolosità in aumento sui settori adriatici con deboli precipitazioni specie su Marche e Abruzzo, neve fin verso i 500-600 metri. Al Sud e sulle Isole si registra nuvolosità e schiarite al mattino con tempo per lo più asciutto, salvo locali piogge tra Calabria e Sicilia. Tra pomeriggio e sera deboli fenomeni in arrivo soprattutto su Molise, Puglia, zone interne della Campania e Basilicata con neve fino a 600-900 metri. Nella notte qualche pioggia sulla Sicilia.
Le previsioni per domani, 31 dicembre
Per quanto concerne la giornata di domani, 31 dicembre, al Nord al mattino previsto tempo stabile su tutte le regioni con addensamenti bassi in Pianura Padana e sole prevalente altrove. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati ed ancora qualche addensamento basso su coste e pianure. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e degli addensamenti bassi al Nord-Ovest. Al Centro possibile tempo stabile al mattino su tutte le regioni ma con molti addensamenti, maggiori schiarite tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio attese ampie schiarite con cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori. Al Sud e sulle Isole al mattino attese piogge tra Calabria e Sicilia e sulle coste della Sardegna, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio ancora piogge sui medesimi settori, prevalentemente soleggiati sulle altre regioni. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento anche tra Calabria e Isole Maggiori, salvo dei fenomeni residui.