Scuola, al via le Prove Invalsi 2026. Date, calendario e materie

Per tutti gli studenti restano centrali le prove di Italiano e Matematica, mentre l’Inglese, articolato nelle sezioni Reading e Listening, è previsto solo per alcuni livelli scolastici (gradi 5, cioè quinta elementare, 8 e 13), secondo una differenziazione legata all’età e al percorso formativo. Da sottolineare come la prova sulle competenze digitali non riguardi soltanto le classi campione dell’ultimo anno, ma venga somministrata anche agli studenti del Grado 10, sia campione sia non campione, affiancando Italiano e Matematica.