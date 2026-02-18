Offerte Sky
Pasqua 2026, quando iniziano le vacanze pasquali: date e calendario

Cronaca

Introduzione

Con l'avvicinarsi del mese di marzo, il mondo della scuola inizia a guardare con ansia al calendario. Dopo il lungo periodo post-natalizio, la Pasqua 2026 e i successivi ponti di aprile e maggio rappresentano l'ultima occasione di riposo prima del rush finale di fine anno e degli esami di Stato

 

Quello che devi sapere

Chiusura generalmente prevista a partire dal 2 aprile

Pasqua quest'anno cade il 5 aprile e anche il 6 aprile (Lunedì dell’Angelo), come da tradizione, è considerato un giorno festivo. Sono queste le date di una Pasqua definita ''media'' mentre sarebbe bassa se cadesse dal 22 marzo al 2 aprile, oppure alta dal 14 al 25 aprile. Le vacanze scolastiche, però, iniziano ben prima di Pasqua: le scuole infatti chiuderanno in tutta Italia dal 2 al 7 aprile (con qualche eccezione).


Date stabilite dal calendario scolastico regionale

A stabilire la durata delle vacanze è il calendario scolastico regionale: per gli studenti, queste vacanze rappresentano un’opportunità per ricaricarsi prima della fine dell’anno scolastico, mentre per molte famiglie sarà un'occasione per viaggi o attività culturali. Diverse le regioni che hanno già definito le date ufficiali di chiusura delle scuole.

Il calendario regione per regione

Ecco il calendario dettagliato delle vacanze di Pasqua 2026 regione per regione:

  • Abruzzo: dal 2 al 7 aprile

  • Basilicata: dal 2 al 7 aprile

  • Calabria: dal 2 al 7 aprile

  • Campania: dal 2 al 7 aprile

  • Emilia Romagna: dal 2 al 7 aprile

  • Friuli Venezia Giulia: dal 2 al 7 aprile

  • Lazio: dal 2 al 7 aprile

  • Liguria: dal 2 al 6 aprile

  • Lombardia: dal 2 al 7 aprile

  • Marche: dal 2 al 7 aprile

  • Molise: dal 2 al 7 aprile

  • Piemonte: dal 2 al 7 aprile

  • Provincia di Bolzano: dal 2 al 7 aprile

  • Puglia: dal 2 al 7 aprile

  • Sardegna: dal 2 al 7 aprile

  • Sicilia: dal 2 al 7 aprile

  • Toscana: dal 2 al 7 aprile

  • Trentino: dal 2 all'8 aprile

  • Umbria: dal 2 al 7 aprile

  • Valle d'Aosta: dal 2 al 7 aprile

  • Veneto: dal 2 al 7 aprile

I possibili 'ponti' successivi

Il 2026 è particolarmente generoso con il calendario scolastico, offrendo diverse occasioni per weekend lunghi:

  • 25 Aprile (sabato): Nonostante cada di sabato, molte scuole che adottano la "settimana corta" (chiuse il sabato) godranno comunque del weekend di riposo. Alcuni istituti potrebbero deliberare il ponte per lunedì 27 aprile.

  • 1° Maggio (venerdì): Weekend lungo assicurato per tutti. Le scuole resteranno chiuse da venerdì 1 a domenica 3 maggio. Una pausa fondamentale per ricaricare le pile prima del mese finale.

  • 2 Giugno (martedì): È il "ponte" per eccellenza del 2026. Molte regioni hanno già deliberato la sospensione delle lezioni anche per lunedì 1 giugno, regalando agli studenti ben quattro giorni di vacanza (da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno)

