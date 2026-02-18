Pasqua 2026, quando iniziano le vacanze pasquali: date e calendario

Pasqua quest'anno cade il 5 aprile e anche il 6 aprile (Lunedì dell’Angelo), come da tradizione, è considerato un giorno festivo. Sono queste le date di una Pasqua definita ''media'' mentre sarebbe bassa se cadesse dal 22 marzo al 2 aprile, oppure alta dal 14 al 25 aprile. Le vacanze scolastiche, però, iniziano ben prima di Pasqua: le scuole infatti chiuderanno in tutta Italia dal 2 al 7 aprile (con qualche eccezione).





