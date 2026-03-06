Introduzione
Torna l'allerta maltempo sull'Italia: oggi arancione in Sardegna e gialla in Sicilia. Domani attese piogge anche in Calabria. Previsto in generale bel tempo, con temperature primaverili fino a metà mese
Quello che devi sapere
Isolati piovaschi
Persiste ed è stabile l'alta pressione sull'Italia, tanto che è previsto bel tempo con temperature primaverili fino a metà mese. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it sottolineando che non mancheranno "isolati piovaschi pomeridiani" tipici di questo periodo. Da oggi un vortice si avvicina all'Italia portando piogge e locali rovesci sulle Isole Maggiori. Questo quadro meteorologico perdurerà, a carattere sparso, durante il weekend. Prima del 18 marzo non sono previste perturbazioni atlantiche in avvicinamento.
Oggi allerta gialla in Sicilia
La Protezione Civile Regionale siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo -idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di oggi. Su tutta la Sicilia, è prevista allerta gialla. Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione con piogge sparse sui settori occidentali. Nel pomeriggio cieli nuvolosi e precipitazioni sparse possibili su tutta l'Isola. In serata e nottata condizioni di tempo asciutto e cieli nuvolosi su tutta la regione.
Allerta arancione in Sardegna
Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata su tutta la regione con cieli nuvolosi associati a piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio, specie sui settori centro-meridionali. In serata e nottata ancora possibilità di precipitazioni sparse soprattutto sulle zone meridionali dell'Isola.
Previsioni per oggi
Al Nord al mattino nubi basse e banchi di nebbia su coste e pianure, sereno o poco nuvoloso lungo l'arco alpino. Al pomeriggio schiarite anche su coste e pianure con cieli soleggiati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e la formazione di nebbie e foschie sulla Pianura Padana. Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli velati sulle regioni tirreniche e nubi basse sul versante adriatico. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con maggiori schiarite, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi ed ancora degli addensamenti sulle coste adriatiche. Al Sud e sulle isole al mattino tempo stabile sulle Isole Maggiori con possibili piogge, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo in intensificazione su Sardegna e Sicilia, asciutto altrove con cieli soleggiati e addensamenti sulla Calabria. In serata e in nottata residue piogge sulla Sardegna, piu' asciutto sulle altre regioni ma con nuvolosita' in aumento. Temperature minime e massime in rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.
Previsioni per domani
Domina l'anticiclone sulla Penisola. la giornata sarà contrassegnata da un tempo prevalentemente soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, soprattutto al mattino. Tempo a tratti instabile con piogge irregolari sulla Sardegna, localmente sui rilievi della Calabria, su coste tirreniche siciliane, Pollino e Cilento. Clima piuttosto piacevole ovunque. In particolare al Nord la pressione aumenta sulle nostre regioni, di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il sole splenderà su tutte le regioni in un cielo che si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno con intensità debole e spesso dai quadranti meridionali, pertanto i mari risulteranno poco mossi o anche calmi. Al centro la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso sui settori peninsulari. Sulla Sardegna il tempo sarà più instabile con molte nubi e precipitazioni irregolari. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, mentre i mari saranno poco mossi o mosso il Tirreno. La pressione non è forte come sul resto del Paese, infatti in questa giornata il tempo sarà localmente instabile. Il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso e le nubi talvolta compatte potranno dar luogo a qualche pioggia sulla Calabria settentrionale, sul Pollino, sul Cilento e occasionalmente sul Salento. Venti deboli da direzioni variabili, mari generalmente poco mossi