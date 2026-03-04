Ci sono anche sempre maggiori evidenze sul crescente utilizzo delle funzionalità offerte dalle innovazioni tecnologiche e, in particolare, dall'Intelligenza Artificiale da parte di individui e gruppi estremisti e terroristi. Il documento dell’intelligence cita, ad esempio, "l'ormai consolidato uso online di chatbot, potenziati dall'IA, in grado di indirizzare gli utenti nella ricerca di contenuti terroristici, inclusi quelli che veicolano istruzioni per l'auto-addestramento e il confezionamento di ordigni esplosivi. Una tendenza riscontrata anche in Italia, dove sono emersi casi di soggetti minorenni che effettuavano - tramite motori di ricerca basati sull'intelligenza artificiale - ricerche online per costruire ordigni rudimentali". L'IA può inoltre essere usata per la generazione automatica di propaganda, per campagne di finanziamento del terrorismo e per la pianificazione operativa di attacchi.