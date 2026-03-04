Guerra Iran, l’intelligence: "Con l'escalation aumenta il rischio terrorismo in Europa"Cronaca
Introduzione
Secondo la relazione annuale dell'intelligence - diffusa oggi ma scritta prima dell'attacco di Usa e Israele - la situazione in Medio Oriente (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE) alimenta tensioni internazionali e fa "temere un'escalation che può avere un impatto anche sulla minaccia terroristica". "Un ampliamento del conflitto mediorientale, soprattutto verso l'Iran - scrivevano gli 007 - potrebbe accentuare, nel prossimo futuro, i rischi di propagazione del rischio terroristico anche in Europa". Non può infatti escludersi, aggiunge, "un innalzamento anche in Europa e in Italia del rischio terrorismo, soprattutto rispetto a target israeliani o statunitensi. In prospettiva, la propaganda jihadista potrebbe, in modo opportunistico, strumentalizzare un eventuale conflitto che coinvolga Teheran, invocando un 'jihad globale' contro il ‘comune nemico’ occidentale".
Quello che devi sapere
Il terrorismo che capitalizza le crisi
In prospettiva futura, spiega l'intelligence, "è probabile che le principali sigle del terrorismo internazionale affineranno sempre di più la capacità di 'capitalizzare' le crisi in atto, alimentando ulteriormente un trend che, a oggi, le vede declinare i propri messaggi istigatori in modo strumentale rispetto alle loro agende. L'interconnessione tra i diversi quadranti di crisi rischia inoltre di amplificare la proiezione esterna della minaccia, incluso verso l'Europa e l'Italia".
Aumentati i rischi derivanti dalle attività di Hamas su suolo europeo
"Quanto alle proiezioni esterne delle tensioni tra Israele e Hamas - si rileva nella relazione - recenti operazioni di polizia condotte in Italia e in altri Paesi europei confermano la necessità di tenere alta l'attenzione sia sui possibili canali di finanziamento al terrorismo, sia sui network che Hamas potrebbe costituire all'estero. In tale scenario, l'antisemitismo assume un rilievo sempre più internazionale, oltre che trasversale a diverse ideologie estremiste". "Sono inoltre aumentati - viene evidenziato - i rischi derivanti dalle attività di Hamas su suolo europeo, soprattutto per il coinvolgimento nella circolazione di armi e in possibili progettualità ostili contro obiettivi israeliani ed ebraici".
I gruppi terroristici usano sempre di più l'IA
Ci sono anche sempre maggiori evidenze sul crescente utilizzo delle funzionalità offerte dalle innovazioni tecnologiche e, in particolare, dall'Intelligenza Artificiale da parte di individui e gruppi estremisti e terroristi. Il documento dell’intelligence cita, ad esempio, "l'ormai consolidato uso online di chatbot, potenziati dall'IA, in grado di indirizzare gli utenti nella ricerca di contenuti terroristici, inclusi quelli che veicolano istruzioni per l'auto-addestramento e il confezionamento di ordigni esplosivi. Una tendenza riscontrata anche in Italia, dove sono emersi casi di soggetti minorenni che effettuavano - tramite motori di ricerca basati sull'intelligenza artificiale - ricerche online per costruire ordigni rudimentali". L'IA può inoltre essere usata per la generazione automatica di propaganda, per campagne di finanziamento del terrorismo e per la pianificazione operativa di attacchi.
Sono sempre di più i minorenni radicalizzati
"Dalle indagini condotte sul territorio nazionale nei confronti degli ambienti accelerazionisti, ma anche di quelli contigui all'estremismo di matrice jihadista, emerge una chiara tendenza all'abbassamento dell'età dei soggetti coinvolti. La quota dei minorenni è in costante crescita, così come è in aumento il numero di soggetti infra-quattordicenni che si posizionano anche in stadi avanzati di radicalizzazione", riporta la relazione annuale dell'intelligence. I minorenni, si legge nel documento, passano da "una fase iniziale caratterizzata non dall'adesione a un'ideologia estremista, bensì dalla fascinazione per la violenza, alimentata da una progressiva desensibilizzazione rispetto ai contenuti violenti reperibili online, fruibili su piattaforme social mainstream anche in contesti non necessariamente estremisti". E l'incontro di persona con soggetti radicalizzati "non è una precondizione necessaria per attivazioni aggressive, che spesso - soprattutto nell'ambito dell'estrema destra internazionale - si verificano dopo interazioni esclusivamente virtuali. Nei casi in cui emergono forme di adesione a un'ideologia, queste in realtà non appaiono particolarmente strutturate, ma strumentali a giustificare, e per certi versi legittimare, il ricorso alla violenza".