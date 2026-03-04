Pioggia di bombe sull'Iran per decapitare il regime. Un raid ha preso di mira il palazzo dove era riunita l'Assemblea degli Esperti per eleggere la nuova Guida Suprema. È Mojtaba Khamenei, 56 anni, figlio dell'ayatollah morto negli attacchi. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha avvertito che qualsiasi leader nominato dal regime iraniano per sostituire Ali Khamenei sarà un "bersaglio inequivocabile da eliminare". Il Comando Centrale Usa fa sapere che sono 50 mila i soldati assegnati alla guerra contro l'Iran, e altri sono in arrivo: "Operazione senza precedenti, raddoppiati gli attacchi rispetto al 2003 in Iraq". L'Iran prende di mira le sedi diplomatiche Usa nel Golfo: a fuoco il consolato a Dubai, missili sull'ambasciata a Riad, evacuate quelle in Iraq, Bahrein, Giordania e Kuwait. Evacuazioni anche da Arabia Saudita, Oman e Cipro. Nella notte allarme aereo in Israele. L'Idf lancia una vasta offensiva sull'Iran ("colpite dozzine di siti") e attacca il Libano a Beirut e Baalbek: almeno 11 i morti. Trump vede il cancelliere Merz: "L'Iran ora vuole parlare, ma è tardi". Poi se la prende con Londra e Madrid per la posizione sulle basi. "I prezzi del petrolio saranno alti per un po'", aggiunge dicendosi disposto "a scortare le petroliere nello stretto di Hormuz". Ma la Repubblica Islamica: "Ne abbiamo il controllo totale". La Francia invia la portaerei De Gaulle nel Mediterraneo e dispiega mezzi a Cipro. Teheran piange le studentesse uccise in una scuola: migliaia ai funerali.

