Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Non lascerò Donbass a Putin". LIVE

©Ansa

Il presidente ucraino al Corriere della Sera: "Attaccare gli obiettivi militari iraniani penso sia stata una buona decisione. Gli iraniani producono un mucchio di armi per la Russia". Prima aveva detto: "Sappiamo che i russi non intendono fermarsi, stanno preparando nuovi attacchi". Ieri sera attacco con droni su Kiev. Nella capitale sono state udite diverse esplosioni

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Corriere della Sera: "Attaccare gli obiettivi militari iraniani penso sia stata una buona decisione. Gli iraniani producono un mucchio di armi per la Russia". Prima aveva lanciato un nuvo allarme: "Sappiamo che i russi non intendono fermarsi, stanno preparando nuovi attacchi". Secondo il leader di Kiev  ogni minaccia deve ricevere una risposta e gli obiettivi russi devono essere abbattuti il più possibile: "La situazione in Medio Oriente dimostra quanto sia difficile garantire una protezione al 100% contro missili e droni Shahed". Ieri sera attacco con droni su Kiev. Nella capitale sono state udite diverse esplosioni. "Le forze della difesa aerea stanno operando nella capitale. Mettetevi al riparo", ha esortato il sindaco Vitali Klitschko ai residenti di Kiev.

