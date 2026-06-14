“La firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domenica e subito dopo Hormuz sarà aperto a tutti senza pedaggi”, annuncia Trump. Il premier pakistano aveva in precedenza stilato il timing della pace: intesa 'entro 24 ore', firma 'a distanza' e via ai colloqui tecnici la settimana prossima. Ma Teheran frena sui tempi della firma dell'intesa. Salta la cerimonia a Ginevra con Vance e Ghalibaf. Il presidente Usa proprio oggi festeggia gli 80 anni
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“La firma dell'accordo con l'Iran è prevista per domenica e subito dopo Hormuz sarà aperto a tutti senza pedaggi”, annuncia Trump. Il premier pakistano aveva in precedenza stilato il timing della pace: intesa 'entro 24 ore', firma 'a distanza' e via ai colloqui tecnici la settimana prossima. Ma Teheran frena sui tempi della firma dell'intesa (I PUNTI DELL'ACCORDO). Salta la cerimonia a Ginevra con Vance e Ghalibaf. Il presidente Usa proprio oggi festeggia gli 80 anni con un incontro di lotta alla Casa Bianca per poi volare al G7 di Evian, dove vedrà anche Zelensky. Macron lo riceverà a Versailles il 17 giugno per il 250/o anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. L'Iran intanto fa sapere che i funerali di Ali Khamenei si terranno dal 4 luglio.
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Libano: sirene nel nord Israele, sospetti droni Hezbollah
Sirene di allarme hanno risuonato in diverse comunità nel nord di Israele vicino al confine con il Libano, avvertendo di un sospetto attacco di droni di Hezbollah. Lo hanno riferito le forze armate israeliane.
Media, manifestazioni contro accordo con Usa
Secondo alcuni media iraniani, sarebbero in corso in Iran manifestazioni in cui si chiedono le dimissioni di Ghalibaf e Araghchi in segno di un rifiuto dell'accordo con gli Usa. La notizia è rilanciata da 'Al Arabiya'. In un servizio della tv iraniana si afferma che, durante una protesta a Teheran, i manifestanti hanno scandito slogan come "Vergogna ad Araghchi" e "Ghalibaf, Araghchi, e il sangue del mio leader?".
Idf, 'rilevati lanci di missili e razzi dal Libano verso il nord di Israele'
Nell'area di Metulla, una città del distretto settentrionale di Israele situata al confine con il Libano, è scattato un allarme per il lancio di missili e razzi. Un portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) ha comunicato che "sono stati rilevati lanci dal Libano verso le comunità situate sulla linea del fronte". Lo scrive Ynet. In seguito all'allarme scattato a Metulla, un portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) ha comunicato che "l'Aeronautica militare ha intercettato un razzo lanciato da Hezbollah contro le forze israeliane operanti nel Libano meridionale, senza causare vittime".
Usa, 'fermate altre due navi dirette ai porti iraniani attraverso Hormuz'
Le forze militari Usa hanno bloccato altre due navi dirette verso i porti iraniani attraverso lo Stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore. Lo riporta il Comando centrale americano (Centcom) in un post su X, a segnalare che mentre i negoziati tra Washington e Teheran sembrano avviati verso una conclusione, il blocco navale americano prosegue. Secondo il Centcom, sono state finora deviate 141 navi dall'inizio delle attività basate sul blocco che impedisce alle navi di effettuare consegne presso i porti iraniani o di lasciarli. In caso di violazioni, gli Usa hanno finora sparato razzi per renderle inservibili. Nell'ultimo conteggio, sono ancora nove le navi messe fuori uso.
Qatar e Kuwait si augurano che il memorandum Usa-Iran venga firmato presto
Il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ha discusso gli ultimi sviluppi dei negoziati tra Stati Uniti e Iran con il ministro degli Esteri del Kuwait, Sheikh Jarrah Jaber al-Ahmad al-Sabah. Lo rende noto al Jazeera. Nella loro telefonata hanno espresso sostegno per i progressi compiuti e la speranza che un accordo venga firmato presto da Washington e Teheran, ha dichiarato il ministero degli Esteri del Qatar. "Entrambe le parti hanno ribadito il loro pieno sostegno agli encomiabili sforzi in corso per affrontare tutte le questioni in sospeso attraverso il dialogo e mezzi pacifici", si legge nella dichiarazione.
Usa: show Mma alla Casa Bianca per 80 anni Trump e Indipendenza
Donald Trump festeggia il suo 80esimo compleanno ospitando l'Ultimate Fighting Championship, l'organizzazione statunitense di arti marziali miste, sul prato della Casa Bianca, dove 14 star si sfideranno in un'arena da 4.000 spettatori chiamata The Claw. L'evento, costato 60 milioni di dollari interamente finanziati dalla federazione, e' legato alle celebrazioni per il 250 anniversario dell'indipendenza Usa ed e' stato aspramente contestato dai critici che hanno sottolineato la grave crisi economica generata dal conflitto con l'Iran che ha fatto impennare i prezzi. Lo spettacolo ha monopolizzato il centro di Washington: maxischermi sono stati montati sul National Mall dove si stima arriveranno oltre 125.000 fan.