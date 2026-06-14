Il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ha discusso gli ultimi sviluppi dei negoziati tra Stati Uniti e Iran con il ministro degli Esteri del Kuwait, Sheikh Jarrah Jaber al-Ahmad al-Sabah. Lo rende noto al Jazeera. Nella loro telefonata hanno espresso sostegno per i progressi compiuti e la speranza che un accordo venga firmato presto da Washington e Teheran, ha dichiarato il ministero degli Esteri del Qatar. "Entrambe le parti hanno ribadito il loro pieno sostegno agli encomiabili sforzi in corso per affrontare tutte le questioni in sospeso attraverso il dialogo e mezzi pacifici", si legge nella dichiarazione.