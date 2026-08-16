In una dichiarazione congiunta cinque Paesi arabi, Egitto, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Giordania, insieme a Turchia, Pakistan e Indonesia, condannano il rifiuto da parte di Israele del piano del presidente statunitense Donald Trump per Gaza. Hamas ha chiesto al Board of Peace di "costringere" Israele ad accettare il piano di pace, secondo quanto si legge in un comunicato diffuso dopo che il leader di Hamas ha incontrato in Egitto il genero e inviato di Trump, Jared Kushner. Domani l'inviato di Trump si recherà in Israele, dove dovrebbe incontrare il primo ministro Netanyahu. Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Ben Gvir ha pubblicamente chiesto l'uccisione di "30-40 persone" ogni notte a Gaza.

Intanto, l'Iran ha messo una taglia sui soldati americani. Ad annunciarlo è stato il comandante dell'esercito iraniano Amir Hatami, specificando che "qualunque forza iraniana riuscirà a catturare o uccidere un aggressore americano, riceverà una ricompensa di 30.000 dollari". Secondo Axios, a metà maggio l'amministrazione Trump ha aperto un canale segreto con il comandante dei pasdaran Ahmad Vahidi attraverso il presidente del Kurdistan iracheno Barzani. Domenica è scaduta la tregua Usa-Iran dell'accordo di Islamabad. Braccio di ferro su Hormuz. Trump: "Lo dichiarerò territorio Usa". Teheran: "Non basta un tweet".

Dopo il raid di Israele nel Sud del Libano, dove sono morte almeno 11 persone e altre 19 sono rimaste ferite, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah e chiunque colpisca soldati o cittadini israeliani. "Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini", ha scritto su X.

Il Papa ha rinnovato all'Angelus da Castel Gandolfo il suo appello perché cessino "le ripetute violenze" contro i palestinesi in Cisgiordania e la richiesta "urgente" alla comunità internazionale di fare in modo che "progredisca la soluzione a due Stati per una pace giusta e duratura".

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: